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雙十國慶英文名變「台灣國慶日」　侯友宜：政府不該抹滅中華民國

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜批評，政府不該刻意抹滅中華民國。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

內政部國慶籌備委員會4日公布國慶主視覺，將雙十國慶英文名訂為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」。國民黨總統參選人侯友宜4日晚間批評，「我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅！」

侯友宜表示，國慶籌備委員會公布了雙十國慶主視覺設計，不但看不見國家的名字—「中華民國」，展示給國際的英文名稱，更變成「TAIWAN NATIONAL DAY」，翻譯成中文為台灣國慶日，絲毫不見中華民國的痕跡。

他指出，雙十國慶，是屬於中華民國最重要的日子，在112年前的這天，革命先烈在武昌起義，開展了辛亥革命，最終推翻專制帝國，創立了亞洲第一個民主共和國，「中華民國，是歷史上不容抹滅的事實，也是台澎金馬這片土地的全體國民，心中最大公約數。」

侯友宜強調，國家的民主、法治，甚至是政府機關施政，都立基於「中華民國憲法」之上，「如果就連國慶日，政府都不願意說出我們的國名，選擇將『中華民國』四個字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？還是民進黨想向世界宣告，『中華民國』已不存在？」

他質疑，現任副總統賴清德有意競選中華民國，過去主張台獨，瞧不起中華民國，如今為了選舉，不惜打臉自己，高喊「沒有台獨路徑」，並勉強說出中華民國四字，但民進黨政府一連串抹殺中華民國的政治操作，印證民進黨跟賴清德的心中不認同、也沒有中華民國，所作所為都是在騙選票。

侯友宜敬告，身為執政者，不該帶頭抹滅國名，不該將意識形態，凌駕在國家之上，甚至把民眾的認同踩在腳下，踐踏屬於全體國民的中華民國，「若連中華民國四個字，都不認同，如何能守護我們的國家，更沒有競選中華民國總統的最基本資格。」

侯友宜重申，中華民國是我們的國家，台澎金馬是咱們的厝，「我，侯友宜，會用一生捍衛中華民國的主權與安全，守護台澎金馬的民主與自由，這是我們的共同責任與使命，永遠不能忘記！」

▼2023國慶主視覺曝光，找不到「中華民國」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國慶籌備委員會秘書長花敬群說明今年國慶大會主題及主視覺設計。（圖／記者屠惠剛攝）

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