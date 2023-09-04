周子瑜媽媽驚喜現身警察局　大談「這些事」超可惡！

▲周子瑜媽媽（左）和岡山分局員警一起宣傳反詐騙。（圖／岡山分局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

隨著疫情的解封，民眾至各地旅遊的需求大增，各國歌唱團體陸續展開演唱會，詐騙集團也看準機會開始詐財，為使民眾注意各項詐騙型態以避免遭受詐騙，岡山分局邀請到TWICE台灣成員周子瑜的媽媽黃燕玲，和警方一起現身說法，透過聊天的方式拍攝反詐騙宣導短片，對談中帶入各種詐騙模式，讓民眾輕鬆觀看影片的同時也能了解詐騙態樣，加深民眾對詐騙手法及面對詐騙的應對方式之印象。

「詐騙真的防不勝防！」周子瑜媽媽語重心長地提醒民眾小心網路上可疑的詐騙陷阱，像是「演唱會買票詐騙」、「釣魚網站/惡意連結」，並點出詐騙集團可能假冒旅行社業者，以「解除分期付款」的套路誘騙民眾匯款，十分可惡，也千萬不要相信網路上陌生人有關「換票」、「代購」或「出售轉讓」等話術，另外也勸導民眾勿因一心求票而購買高價的黃牛票，除拒絕黃牛外亦可避免遭詐。

岡山分局長陳柏彰表示，這次和周子瑜媽媽合作拍攝反詐騙宣導影片，除增加曝光率外，透過聊天的方式帶入各種詐騙模式，讓民眾輕鬆觀看影片的同時亦能了解詐騙態樣，並以「3C小步驟-冷靜、求證、撥打165」等各式口訣加深民眾印象，期能使民眾提高警覺性，一同擁有防詐免疫力。