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惡男暴力討債還斜槓詐騙集團　逼交存摺帳戶...仙女棒燙全身凌虐

▲▼台中警方破獲一起機車竊盜意外案，揪出暴力討債，凌虐被害人只為了帳簿。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲一起機車竊盜意外案，揪出暴力討債，凌虐被害人只為了帳簿。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第二分局日前逮捕1名機車竊賊，從竊嫌手機赫然發現有凌虐男子的影片，經深入追查，原來以22歲劉姓男子為首的暴力討債集團，以聊天名義約出被害人予以拘禁，再以電擊棒電擊及仙女棒燒燙身體等方式，索討根本不存在的數十萬元債務，被害人當然拿不出來，最後集團假裝勉為其難，同意對方提供存摺帳戶抵債，警方從台中、高雄等地一一帶回10名成員並依法送辦。

▲▼台中警方破獲一起機車竊盜意外案，揪出暴力討債，凌虐被害人只為了帳簿。（圖／民眾提供，下同）

警二分局日前偵破一起機車竊盜案，發現嫌疑人手機相簿存有多部凌虐影片，竊嫌原本對影片來源閉口不談，經過員警抽絲剝繭，突破犯嫌心防，這才供出影片來源。

▲▼台中警方破獲一起機車竊盜意外案，揪出暴力討債，凌虐被害人只為了帳簿。（圖／民眾提供，下同）

該影片來自以劉姓男子為首的暴力討債集團，同時也是詐欺集團，為了收取帳簿作為詐騙匯款之用，胡亂設局誣陷被害人積欠數十萬元債務，以打零工為業的18歲被害人完全不知債務從何而來。

▲▼台中警方破獲一起機車竊盜意外案，揪出暴力討債，凌虐被害人只為了帳簿。（圖／民眾提供，下同）

討債集團見被害人不願還債，於是以電擊棒電擊、球棒毆打、開山刀威脅恐嚇，及仙女棒燒燙身體等方式凌虐，過程中全被一旁成員以手機全程拍攝，相互傳送影像畫面，供作取樂，行徑囂張，到最後更強逼被害人簽立數百萬元本票。

警方認為以凌虐取得存摺帳戶的手法太惡劣，經2個多月跟蒐，分別在台中、高雄等地緝獲7人，查扣本票、開山刀、玩具槍、仙女棒、棍棒、手機等證物，劉姓主嫌等3人早已因詐欺入監服刑，一併借提詢問，全案依組織犯罪條例、私行拘禁、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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