舉日本進口最多就是巴西蛋　綠委駁「壞蛋說」：有問題會一直進？

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舉日本進口最多就是巴西蛋　林俊憲駁「壞蛋說」：有問題會一直進？

▲▼立委林俊憲召開桃機採購弊案記者會 「國門不設防？ 桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團 」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

資本額僅50萬元的「超思公司」遭質疑是一人公司，卻可從巴西進口9千萬顆雞蛋，國民黨台北市議員徐巧芯更進一步指控巴西蛋有致癌疑慮，國民黨團再踢爆，早在5月巴西就爆發禽流感疫情，政府卻放任超思持續從巴西進口雞蛋，引發爭議。民進黨立委林俊憲4日則在臉書駁斥，某幾批蛋抽驗出微量氟甲磺氯黴素，直接影射所有巴西蛋都是「壞蛋」，根本是蓄意製造恐慌。

「巴西蛋有問題？妳知道日本進口最多就是巴西蛋嗎？」林俊憲批評，這幾天針對進口蛋的攻擊已經到了抹黑的地步，根本蓄意製造恐慌，他也舉例反駁，日本今年進口蛋最大的來源地就是巴西，「那難道他們比較傻，明知有問題，還要一直進？」

林俊憲指出，他特意去日本養雞協會查詢日本的雞蛋進口數據，由於這波全球性禽流感非常嚴重，日本上半年就撲殺了1650萬隻蛋雞，佔總數12%，同樣飽受缺蛋之苦，因此今年上半年從巴西進口了2964.6公噸的生蛋，是最大進口來源，比重高達78%。他直言，「為什麼日本也選擇巴西？就是因為他們是少數未受禽流感影響的國家，不從巴西進，難道從外太空生出來嗎？」

此外，林俊憲提到，進口蛋需要「逐批」檢驗，他要特別提醒是「逐批」，代表它們根本沒有流入市面上的機會，不合格的706萬顆蛋全數銷毀，政府也並未對此補貼一毛錢，全由業者自行吸收，某幾批蛋抽驗出微量氟甲磺氯黴素，直接影射所有巴西蛋都是「壞蛋」，根本是蓄意製造恐慌。

林俊憲再強調，日本對蛋的把關有多嚴格，國產蛋都能做到生食等級，應該不需要多說明，連日本進口都有8成來自巴西，而且他還查了巴西方面的資料，日本就是上半年巴西蛋第一大出口國，「還是一樣那句話，全球都在鬧禽流感，不從巴西進從哪裡進？現在疫情趨緩，有更多國貨源，更是再正常不過的事。」

林俊憲最後痛批，為了自己的政治利益抹黑至此，早已超越合理政治監督的範圍，只有「惡質」兩個字可以形容。

林俊憲也直接在留言貼出徐巧芯質疑農業部的貼文指出，上半年大量進巴西雞蛋就是因為沒有其他來源，其他主要產蛋大國也都受禽流感程度不一的影響，才會連日本都進這麼多，但政府一樣用最嚴格標準逐批檢驗，有不合格就銷毀，能進到市面上就表示沒問題，現在禽流感趨緩，開始有更多貨源可供選擇，改進其他國的品質才有得比較，這有很難懂嗎？

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