徐巧芯控「巴西進口蛋」恐致癌　農業部：不合格的不會進到國內

▲農業部以圖卡澄清違規進口蛋不會進到國內販售。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

資本額僅50萬元的「超思公司」連日被質疑是一人公司，卻可從巴西進口9千萬顆雞蛋。藍營議員徐巧芯今（3日）再指控，巴西進口蛋氯黴素超標，食用恐致癌，因品質出問題，8月起就不再向巴西下單。農業部今回應，各國進口雞蛋都有經過衛福部食藥署逐批抽驗，合格者才能放行，不合格者不會進到國內販售，請消費者安心。

農業部表示，各國進口雞蛋均依衛生及檢疫規定辦理進口，輸入雞蛋須檢附出口國官方衛生證明文件，除須符合我國檢疫規定外，輸入時食藥署也會逐批抽驗，合格者才可通關放行。

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農業部指出，目前巴西進口雞蛋檢驗不合格率僅1.57%，138.24萬顆檢驗未通過雞蛋會全數銷毀，絕不會進到國內販售；而抽驗不合格者退運或銷毀，退運銷毀費用由業者自行吸收，不會由全民買單。

農業部說明，巴西是全球雞蛋主要輸出國，日本、新加坡、中東都有從巴西進口，以日本為例，每個月從巴西進口1300萬顆以上雞蛋，巴西雞蛋品質受到許多重視食安國家的肯定。

針對質疑因為品質出問題才沒續訂巴西雞蛋，農業部表示，雞蛋專案進口的所有訂單會視國內雞蛋供需以及國內安全庫存量而定，優先考量國內雞蛋產量是否能自給自足，若有缺口，所有符合檢疫及衞生規定的各專案進口國雞蛋皆會依既有原則規劃下訂。