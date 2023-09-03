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巴西蛋安全性遭疑！食藥署曝邊境查驗數字與用藥規定　專家解析風險

▲▼巴西出口帶殼蛋檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／記者洪巧藍攝）

▲巴西帶殼蛋檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

資本額僅50萬元的「超思公司」連日被質疑是一人公司，卻可從巴西進口9千萬顆雞蛋，藍營議員更進一步指巴西進口蛋有致癌疑慮。食品藥物管理署今（3）日公布邊境查驗數據，今年受理進口巴西雞蛋總計75批，都逐批查驗，僅有1批不合規定，已經禁止進口、退運，沒有流入國內；專家也進一步解釋相關用藥風險。

國民黨台北市議員徐巧芯指出，「超思」進口巴西蛋檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮，因品質出問題，8月起就不再向巴西下單。

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食品藥物管理署今日說明，因應國人針對雞蛋需求，食藥署於今(112)年1月1日至8月31日止，已受理菲律賓、巴西、土耳其等9個國家輸入雞蛋，相關蛋品經查驗符合規定後，始予放行及准予輸入。

截至今(112)年8月31日止，食藥署受理巴西雞蛋計75批(5,455公噸)，檢驗75批，檢驗不合格1批(檢出動物用藥氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm)，該批不合格雞蛋(重量：83.8公噸)已禁止進口未流入國內市場，並命進口業者辦理退運或銷毀。

▲▼民眾黨召開「標萊豬連署達標 政府請回答！」記者會,食藥署副署長林金富。（圖／記者李毓康攝）

▲食藥署副署長林金富，資料照。（圖／記者李毓康攝）

食藥署副署長林金富受訪表示，氟甲磺氯黴素是一般抗生素殺菌劑，准用於牛、豬、家禽類，訂有限量標準，但不得用於蛋雞。因為蛋雞每天下蛋，不像肉雞有停藥期，可等待代謝完之後屠宰，所以需嚴格要求，禁止使用。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海受訪表示，氟甲磺氯黴素屬於氯黴素類似衍生物，毒性不如氯黴素那麼強，但是仍屬於抗生素，禁止使用於蛋類產品。

至於相關健康風險資料，主要是說明使用氯黴素的情況，顏宗海指出，氯黴素具骨髓毒性，濃度高時，可能引發再生性不良貧血，甚至有致血癌疑慮；體質敏感者，也可能因此引發蕁麻疹、氣喘等過敏反應。目前醫院已經停用針劑以及口服的氯黴素藥品，只剩眼藥膏有在使用，就是擔心可能的後遺症。

▲▼「氟甲磺氯黴素」動物用藥殘留標準。（圖／食藥署提供）

▲「氟甲磺氯黴素」動物用藥殘留標準。（圖／食藥署提供）

林金富提到，專案進口雞蛋會執行至年底，目前巴西、土耳其、馬來西亞等6國未通過系統性查核國家，都採取逐批查驗，到8月20日為止有7批不合格，除超思公司1批巴西蛋，另還有6批土耳其進口雞蛋，都是檢出禁用動物用藥殘留。

此外，食藥署聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥及農藥殘留，今(112)年1-8月抽驗市售雞蛋共269件檢驗動物用藥，僅2件國產雞蛋不合格，合格率99.3%。另203件檢驗農藥殘留，檢驗結果均合格，合格率100%。

▲▼進口雞蛋邊境檢查結果。（圖／食藥署提供）

▲進口雞蛋邊境檢查結果。（圖／食藥署提供）

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