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進口蛋爭議延燒　鄭運鵬曝超思資本額僅50萬原因

▲▼民進黨立委候選人鄭運鵬定裝照拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，遭質疑是一人公司，且因農業部截至7月底已砸5.7億元吸收進口雞蛋價差，被批是特定圖利，引發爭議。對此，民進黨立委鄭運鵬4日就在臉書分析，超思進口雞蛋的市場機制，這種臨時應急的公司登記資本額一定不會放太多錢，若借牌進口才是圖利。

鄭運鵬指出，台灣缺蛋比較晚，今年初的缺蛋是世界性的，台灣雞瘟的發生和範圍沒有其他國家（包含日本）那麼早那麼高比例，所以比較晚受到衝擊，且台灣市售雞蛋大致自給自足，生活中很少看到架上有進口雞蛋，因為如果沒有雞瘟，台灣的每日生活用蛋每天穩約定12萬箱，大概自給自足，不需要進口，所以台灣長期從事進口雞蛋的公司本來就不多。

鄭運鵬再提到，平時有在進口雞蛋的是少數連鎖餐飲及工業用蛋廠，家庭生活中之外，是餐飲通路需要自己用的大型連鎖集團，或者工業用蛋，他們長期進口的原因，是在本土企作之外分散風險與維持品質，但這次缺蛋，他們不一定有餘力幫忙國際搶蛋，而且早就在國際搶蛋。

此外，鄭運鵬表示，除了上述工業用蛋，台灣年初要加入國際搶蛋時，本來符合台灣檢疫合格的國家早就被被國際搶貨，餘蛋不多，其他國家還要再申請衛福部的檢疫許可，因此，合格的進口商即使找到蛋源，政府還要協助通過檢疫，總不能進口雞蛋後造成台灣更大規模的雞瘟疫情，這也是困難之一。

鄭運鵬分析，年初能夠協助緊急進口的公司本來就不多了，當時如果能夠協助進口，但是沒有公司的人，他們的方式大致上有二種，第一，自己趕快成立一家公司來辦理，但這種臨時應急的公司登記資本額一定不會放太多錢，例如超思，政府總不能要他們去借個幾千萬來做公司登記。

第二，借牌來進口，鄭運鵬指出，一來本來有在進口雞蛋的少數公司自己就可以協助政府，不需要借牌給別人；二來即使借牌才能幫忙政府進口，也一定會要求借牌的人補貼稅額甚至要求利潤，這樣等於政府圖利這家借牌給人的公司，而且一定比超思這種自己進口的價格還高。因此，他強調，借牌進口才是圖利，這種市場機制應該不難理解。

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