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運動提升就業續航力　永康就業中心陪你動起來

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，將於9月8日辦理「運動九九就業久久」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，將於9月8日辦理「運動九九就業久久」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

健康的身體是一切的根本，勞動部雲嘉南分署永康就業中心，將於國民體育日前夕9月8日辦理「運動九九就業久久」活動，設計體耐力與工作相關性之多元體驗活動，除讓民眾了解運動對於工作維持的重要之外，亦可善用職務再設計提昇工作效能，當日參加體驗前30位民眾可獲得能量饅頭1顆，歡迎踴躍參加。

永康就業中心並表示，為了讓民眾知道自己的體能狀況。活動當日設計了負重、握力、肌力、反應力等有趣的活動讓民眾現場體驗，民眾可以實際的了解負重5KG、10KG、30KG是否是自己可以承受的，以及自己的反應力如何，歡迎有興趣的民眾一起來。

永康就業中心表示，中高年齡者就業常因無法搬重、體力無法負荷而找不到工作，或因無法久站導致工作疲勞而離職。依據勞安所研究指出，中高齡勞工最普遍的老化衰退問題按程度比率高低，依次為視覺（35.8％）、耐力（34.9％）、聽覺（19.8％）、體力（7.3％），相關問題可藉由職務再設計及增加適當的輔具，來改善中高齡勞工的作業環境，也可透過「中高齡就業輔導團」，導入專家學者親訪輔導，免費提供企業全方位、多元化、客製化專業服務，了解現有或未來聘用中高齡及高齡勞工工作困境、無法久任之因素，探討改善方向並給予建議，提升企業聘用中高齡及高齡勞工的意願，讓企業找到好人才，促進中高齡及高齡勞工就業，使人才有舞台可發揮，共創雙贏局面。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，將於9月8日辦理「運動九九就業久久」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心說，中高年齡者雖體能及耐力較差，但相對就業穩定性及抗壓力比年輕人來的好，公司如有意提供中高齡者及高齡者就業機會，協助中高齡者及高齡者克服工作障礙，增進工作效能，改善中高齡者及高齡者的就業問題。都可透過職務再設計來達成。永康就業中心自109年至今已受理36家廠商146人申請職務再設計方案，歡迎有興趣之廠商或是民眾可洽詢本中心06-2038560*314潘小姐。

另永康就業中心9月「福兔迎祥」線上徵才活動，活動日期為9月11日至9月22日，邀請南茂科技、聯華電子、台灣積體電路、群品餐飲、海底撈火鍋等共計40家廠商，提供超過500個工作機會，永康就業中心表示這次的線上徵才有科技大廠、服務業及餐旅業相當多元，歡迎求職民眾踴躍報名參加，意者請點選下列網址報名及查詢職缺資訊：https://shorturl.at/qtAR3或電洽永康就業中心06-2038560，或上雲嘉南分署網站查詢。

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