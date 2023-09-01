超商女店長囚員工！凌虐開槍害墜13樓亡　8惡徒起訴「沒用殺人罪」

記者劉人豪、林東良／台南報導

台南永康今年5月發生墜樓案，28歲陳姓超商女店長懷疑丁姓員工侵占公款，找人暴力凌虐丁男，並把他囚禁在超商倉庫，最後更導致丁男從13樓的住處墜落身亡。台南檢警歷經約4個月的調查，於8月30日偵結，將劉姓及曾姓被告等8人提起公訴，並移由台南地方法院依國民法官法進行審理。

▲超商店員生前畫面曝光，曾嫌口袋鼓鼓，不知是否預藏槍枝。（圖／記者林東良翻攝）

台南永康區中華路一處大樓5月3日中午12時許，發生一起墜樓死亡命案，經警方到場勘驗後，發現死者29歲丁男，除有墜樓傷勢外，身上還有多處可疑傷口，其中一處傷口警方研判是槍擊造成，警方調閱監視器發現，案發時死者與21歲曾嫌一同搭乘電梯上樓，案發後僅見曾嫌1人慌張逃離被害人住處大樓，並與相關嫌疑人駕車往高雄方向逃逸。

▲死者在墜樓前，在曾姓嫌犯陪同下返回住處。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲丁男墜樓地點。（圖／記者林東良翻攝）

警方調查，丁男生前因財務管理不善，積欠不少債務，還遭28歲陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，疑利用職務之便侵占超商公款，於是找來21歲曾姓主嫌等人教訓、報復凌虐。曾嫌等人在2日晚間，利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，並以水管毆打凌虐，造成丁男手、腳等部位被打到瘀青發黑。

3日中午，曾嫌陪同丁男回去住處，並在過程中朝丁男右後腰開槍，丁男受到槍傷後，疑似在逃命過程中從13樓躍下當場慘死。

▲台南永康墜樓命案者母親對檢察官聲押、交保等裁定表示「無法接受」，並強烈要求對兇手要「一命賠一命」，以對死者及家屬有合理交代。（圖／記者林東良翻攝）

丁母質疑，兒子凌晨曾短暫接聽電話，但聲音匆忙，只回了句「媽媽，我晚一點打給你」就掛斷，然而之後墜樓時，手機不在身上，而是放在超商內，明顯是遭人控制，希望警方追查這20萬元是否匯給了店長，抑或是根本匯給了詐騙集團。

▲台南永康墜樓命案，曾嫌（左1）等人被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林東良翻攝）

台南地檢署今（1）日指出，專案小組近4個月積極偵辦後，認劉姓及曾姓被告等8人，分別涉犯刑法以非法方法剝奪他人行動自由致死、結夥三人以上強盜、傷害等罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有具殺傷力手槍、子彈等罪嫌與組織犯罪防制條例等罪嫌，8月30日將全案偵查終結並提起公訴。

由於全案屬國民法官法第5條第1項第2款所規定之案件，起訴後將由台南地方法院依國民法官法進行審理。