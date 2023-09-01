　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

▲中榮埔里分院復健科職能治療師提供5項維持骨密度運動、保護骨頭。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲ 圖1：上肢推舉。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

骨頭如同房屋的鋼樑，是撐起身體的支架，當骨頭開始流失骨質，身體就逐漸變得脆弱且容易受傷；台中榮總埔里分院表示，骨質疏鬆症是常讓人忽略的健康隱形殺手，很多人都是骨折受傷，就醫診查後才發現原來患有骨質疏鬆症。

埔榮醫院指出，如果骨質流失過多，讓原本緻密的骨骼產生許多孔隙，變得稀疏空洞且脆弱，即所謂的「骨質疏鬆症」；為避免骨鬆導致骨折受傷、住院，甚至需長期臥床，可透過多攝取富含鈣質、蛋白質的食物，遠離菸酒、保持規律運動，並熟悉預防跌倒的方式來保護骨頭。

 ▼圖2：前臂屈曲。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲中榮埔里分院復健科職能治療師提供5項維持骨密度運動、保護骨頭。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮復健科職能治療師黃微茜則提供5項維持骨密度運動：1.上肢推舉：手抓有重量的水瓶或啞鈴，手臂彎曲90度並外展，將手往上推並伸直（圖1），再慢慢放下至起始位置；2.前臂屈曲：手臂伸直，手抓有重量的水瓶或啞鈴，手臂靠著身體後將手肘慢慢彎曲至90度（圖2），再慢慢將手肘伸直；3.站姿伏地挺身：離牆壁兩個腳掌遠站立，將手伸直放在牆壁上，手肘慢慢彎曲（圖3）後，再慢慢將手肘打直。

▲▼圖3：站姿伏地挺身； 圖4：深蹲。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖3：站姿伏地挺身。 ▼圖4：深蹲。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲中榮埔里分院復健科職能治療師提供5項維持骨密度運動、保護骨頭。（圖／台中榮總埔里分院提供）

4.深蹲：雙腳與肩同寬，扶著前方椅子後慢慢下蹲，將屁股碰到後方椅子（圖4）後再慢慢站起來；5.站姿墊腳尖：可扶牆或扶椅子，將腳尖墊起停個5秒（圖5）再慢慢放下來，以上每項運動來回重複10次為1組，一天可做2至3組。

▲圖5：站姿墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖5：站姿墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮表示，院內骨鬆照護團隊也推行「骨質疏鬆運動班」，透過復健科醫師的評估診察，與職能/物理治療師每週一次的專業指導，提供合適的負重運動與伸展活動，來預防骨質疏鬆及可能帶來的傷害。

▲中榮埔里分院復健科職能治療師提供5項維持骨密度運動、保護骨頭。（圖／台中榮總埔里分院提供）

圖六：負重運動與伸展活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

ET快訊
快訊／逆上台北橋「7車連撞」　賓士男10萬交保
纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺超巨鱷魚」破紀錄
校車司機問女學生「有過性行為嗎」　她嚇到跳車
《好聲音》喊告　聲明曝光
海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人
甥20刀砍死舅「刀刃都彎了」　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

第8屆埔里山城派對馬拉松再上國六　3500人10／15用雙腿享受好風光

陳以信南關總部成立勝選搬歸仁機場　朱立倫籲支持在地好人才

信義鄉濁水溪線原民共管會二度召開　設丹大野生動物保護區達共識

颱風海葵襲台　台電台南區處盤點相關搶修人力及設備

拿汽油桶恐嚇討債　南警快打連同酒駕一併送辦

桃市府做好防颱整備工作　世客博戶外活動9／2-9／4暫停

2023年全運會在台南　金牌獎金加碼六都第一

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

阿兵哥男友夢中突喊口令　她陪聊反被嗆「去旁邊哭」

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

第8屆埔里山城派對馬拉松再上國六　3500人10／15用雙腿享受好風光

陳以信南關總部成立勝選搬歸仁機場　朱立倫籲支持在地好人才

信義鄉濁水溪線原民共管會二度召開　設丹大野生動物保護區達共識

颱風海葵襲台　台電台南區處盤點相關搶修人力及設備

拿汽油桶恐嚇討債　南警快打連同酒駕一併送辦

桃市府做好防颱整備工作　世客博戶外活動9／2-9／4暫停

2023年全運會在台南　金牌獎金加碼六都第一

小資族理財》胡偉良／通貨膨脹中錢貶值了！誰是贏家？

快訊／賓士逆上台北橋「7車連撞」...落跑情侶栽了　男10萬交保

纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺超巨鱷魚」破紀錄

出國遊玩不便秘！營養師教你「排便順暢秘技」　水喝夠很管用

107.9萬！台灣馬自達推出「CX-5 Bose響動版」　標配環景限量上市

王維中10局再見暴投　味全5比6輸統一苦吞7連敗

惠利頭等艙變經濟艙還無退費！　達美航空「態度180度大轉」道歉了

《好聲音》製作方發聲喊告！　澄清黑幕爭議「導演帳號也假的」

唐西奇犯規麻煩仍砍20+7+6　斯洛維尼亞退澳洲奪4連勝

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

地方熱門新聞

台南安平路淹小河　他示警：以後恐成常態

南投「汽車蓋車牌」鬼月避邪？真相曝光

南警黃偉倫錄取特種考試警察人員三等考試

「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

海葵襲台台電台南區處盤點搶修人力及設備

婦領94萬修屋　東港警拆穿阻詐

新北市府中元普渡「拜超巨大乖乖」　 供品將捐贈弱勢家庭

潰壩危機解除　花蓮豐坪溪上游堰塞湖消失

桃園中山國小開學日充滿數位科技風

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

陳以信南關總部成立宣示勝選搬歸仁機場

職能治療師分享5項運動保骨本預防骨質疏鬆症

更多熱門

相關新聞

林柏宏運動甩肉體脂減6％

林柏宏運動甩肉體脂減6％

運動adidas推出全新Z.N.E.系列，今（1日 ）請到林柏宏以形象大使身分站台信義區沉浸式互動空間，他演出《關於我和鬼變成家人的那件事》不僅有高票房，將代表台灣角逐美國第96屆奥斯卡金像獎最佳國際影片，得知喜訊的當下有何反應？林柏宏不忘Cue本次的話題單品，笑說當下正在試穿這次的外套。

營養師揭「每天喝鮮奶」3大好處

營養師揭「每天喝鮮奶」3大好處

-8還不夠！董至成越來越瘦再降6公斤　90天粉健康脫油帥歪網友

-8還不夠！董至成越來越瘦再降6公斤　90天粉健康脫油帥歪網友

全民運動是日常　花蓮勇奪全民運動榜金牌

全民運動是日常　花蓮勇奪全民運動榜金牌

不用搶鹽！吃太鹹「引來5種病」

不用搶鹽！吃太鹹「引來5種病」

關鍵字：

骨密度運動骨質疏鬆症

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基桃2日正常上班上課

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

海葵今轉中颱　最快午後海警

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面