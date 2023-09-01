保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

▲ 圖1：上肢推舉。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

骨頭如同房屋的鋼樑，是撐起身體的支架，當骨頭開始流失骨質，身體就逐漸變得脆弱且容易受傷；台中榮總埔里分院表示，骨質疏鬆症是常讓人忽略的健康隱形殺手，很多人都是骨折受傷，就醫診查後才發現原來患有骨質疏鬆症。

埔榮醫院指出，如果骨質流失過多，讓原本緻密的骨骼產生許多孔隙，變得稀疏空洞且脆弱，即所謂的「骨質疏鬆症」；為避免骨鬆導致骨折受傷、住院，甚至需長期臥床，可透過多攝取富含鈣質、蛋白質的食物，遠離菸酒、保持規律運動，並熟悉預防跌倒的方式來保護骨頭。

▼圖2：前臂屈曲。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮復健科職能治療師黃微茜則提供5項維持骨密度運動：1.上肢推舉：手抓有重量的水瓶或啞鈴，手臂彎曲90度並外展，將手往上推並伸直（圖1），再慢慢放下至起始位置；2.前臂屈曲：手臂伸直，手抓有重量的水瓶或啞鈴，手臂靠著身體後將手肘慢慢彎曲至90度（圖2），再慢慢將手肘伸直；3.站姿伏地挺身：離牆壁兩個腳掌遠站立，將手伸直放在牆壁上，手肘慢慢彎曲（圖3）後，再慢慢將手肘打直。

▲圖3：站姿伏地挺身。 ▼圖4：深蹲。（圖／台中榮總埔里分院提供）

4.深蹲：雙腳與肩同寬，扶著前方椅子後慢慢下蹲，將屁股碰到後方椅子（圖4）後再慢慢站起來；5.站姿墊腳尖：可扶牆或扶椅子，將腳尖墊起停個5秒（圖5）再慢慢放下來，以上每項運動來回重複10次為1組，一天可做2至3組。

▲圖5：站姿墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮表示，院內骨鬆照護團隊也推行「骨質疏鬆運動班」，透過復健科醫師的評估診察，與職能/物理治療師每週一次的專業指導，提供合適的負重運動與伸展活動，來預防骨質疏鬆及可能帶來的傷害。

圖六：負重運動與伸展活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）