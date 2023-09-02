台東縣長饒慶鈴表揚年度體育有功人員及團體





▲饒慶鈴表揚112年度體育有功人員及團體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應教育部體育署訂定9月9日「國民體育日」，台東縣政府2日舉辦台東縣112年度體育有功團體及人員表揚，同時結合地方運動社團成果發表會。

體育有功人員表揚暨地方社團成果發會上午在寶桑國小活動中心舉行，縣長饒慶鈴主持，體育會理事長陳銘風、立委劉櫂豪、彰化銀行董事長凌忠嫄等貴賓與會，縣長饒慶鈴提到，今年獲得台東縣傑出運動員獎之選手表現出色，如羅佩琳田徑女子400公尺跨欄項目以達成全運會五連霸、邱紹恩參加2023年第五屆亞洲青少年U18田徑錦標賽標槍項目成績70.53公尺獲得第一名、王芷萱角力項目全民運及原住民運動會均榮獲佳績，其榮耀更要歸功於基層教練辛勤指導、選手們的努力及各界對於體育發展的貢獻，藉此表揚給予最大的肯定和感謝。

特別感謝彰化銀行連續第8年捐贈由台東縣體育會遴選台東縣績優及具有潛力選手訓練經費，由最初的6位選手，到今年已有15位，每位選手每年6萬，共計捐贈90萬元，另外，體操選手黃彥章因入選國手資格，彰銀還加碼獎金。

教育處說明，縣府與台東縣體育會、各鄉鎮市體育會、各鄉鎮公所及體育社團合作，透過台東縣運動i台灣2.0計畫辦理各項體育活動，提供民眾多元運動參與機會及建立運動習慣，鼓勵民眾能將運動生活化，期盼能培養全民「自發、樂活、愛運動」，打造健康運動城市的願景。

112年度體育有功人員及團體受獎名單包括：全民運動推廣獎(1名)：許應藷。傑出教練獎(6名)：周健成、謝承勳、阿杏．掃罵、陳朝揚、連智淵、林立人。傑出運動員獎(3名)：王芷萱、邱紹恩、羅佩琳。體育有功團體獎(2名)：台東縣體育會角力委員會、台東縣體育會太極氣功委員會。