共軍無人機頻擾台！開火擊落反制？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

▲無人機在現代戰爭中扮演重要角色，也是近來解放軍常用的擾台手段。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

中國解放軍近年來擾台動作不斷，在以侵擾、偵蒐為目的的任務中，具有低成本優勢的無人機扮演重要角色，不但可以達到政治宣傳目的、更可用極不對稱的方式消耗我國空防儲備。國防安全研究院助理研究員許智翔指出，中共使用無人機進行「灰色地帶」侵擾已是常態，但從國際案例來看，少了「人命」，擊落無人機後要事態升溫有難度，我方可按照既有模式守護疆域：此外，國軍也應該思考，如何應對低成本的無人機侵擾行動，畢竟不可能每次都動用戰機應處。

無人機出勤成本低廉 擾台偵蒐最佳工具

無人機相比傳統戰機，最大的優勢還是低操作成本。根據估算，目前美國主力戰機，F22A、F35A、F15系列、F16系列等，每小時出勤成本從新台幣25萬到百萬之譜；反觀無人機的每小時出勤成本最低可以只有新台幣2、3萬，最高不會超過25萬。在以情報資訊偵蒐目的為出發點的任務需求來說，無人機絕對是物美價廉的選擇。

國防安全研究院助理研究員許智翔說，中共利用無人機侵擾台海，背後的因素很多，但主要目的可能還是要進行實戰模擬任務，這必須要從派遣地點、任務位置以及目的地有無其他活動，來推敲中國解放軍的目的。

許智翔分析，中共的擾台主力以大型無人機為主，因為小型無人機航程不足、難以飛到台灣執行騷擾任務；但並不代表小型無人機就沒有用處，台灣離島地區如金門，就曾發生小型無人機侵擾的案例。

許智翔提到，解放軍無人機侵擾樣態主要分為3種，首先是近距離襲擾外島，2022年8月裴洛西議長訪台後，發生中國無人機對金門守軍侵擾的案例。許說，這類的小型無人機廣泛軍民兩用，因此難以判斷是解放軍方有意為之，還是民間人士操作，「這類「灰色地帶」侵擾特色就是，無法判別來源是刻意還是意外，相信未來還是會持續發生」。

第2，則是長距離擾台飛行。這類的侵擾大多是從台灣西南地區出海，飛行到台灣的西南、東南、東部或東北空域後折返。第3，則是直接用大型無人機進行繞台飛行，大型無人機多數具有超過24小時的飛行航程，也是現在繞台侵擾的主力。

▲美國空軍MQ-9死神無人偵察機。（圖／路透）



分析無人機擾台6目的 釋放政治訊號兼為實戰做演練

許智翔也分析解放軍無人機擾台的幾種可能目的，首先不外乎就是宣傳戰，機艦擾台是解放軍常用的「灰色地帶」手段，大多會伴隨宣傳作為，對台灣以及周邊國家釋出政治訊號：其次，則是長程操作驗證，畢竟在非領土、領空飛行的狀況多，且出海後又是電子訊號混亂、頻譜複雜區域，因此需要反覆實際驗證。

接著則是釋放政治訊號，許智翔認為，解放軍所有行動都有釋放政治訊號的目的存在，展現長途作戰能力、進到傳統上認為是安全的台灣東半部甚至繞台，甚至派遣未曝光的飛行機執行任務，都是強勢的在傳達訊號。再來是情報搜集、實戰化演練，常見的西能空域、東南以及東部地區等，都是未來可能侵台時的交戰場域，等同是在預作準備。

最後，則是降低擾台的耗損。許智翔分析，從中國解放軍的建軍歷史可以發現，中國仍大量仿製俄系軍武，大量使用壽命與耐用程度低的裝備（視軍用裝備為消耗品），因此使用成本低且滯空時間長的無人機，能大幅降低裝備的耗損。

儘管無人機被視為是未來空戰主力，但許智翔認為，解放軍的無人機種不全然符合實戰需求，從設計上就不是針對高強度戰場。尤其繞台侵擾過程都在台灣的防空系統射程內，若未完全癱瘓我方防空系統，「它實戰不可能這樣飛行，很快會被擊落」。

此外，無人機的操作也並非全無風險。許智翔說，無人機對周邊的狀況的覺知能力差，「畢竟上面沒有人，無法判斷快速接近的物體為何、是否需要閃躲」，長程任務有遭遇損失的風險。

▲美國RQ-4「全球之鷹(Global Hawk)」無人偵察機。（圖／達志影像／美聯社）



許智翔提到，中國的有人戰機航程十分受限，即便可透過空中加油延長滯空戰力，但若把2012年開始至今所有擾台時間軸打開來看，「會發現殲10、殲11、殲16、蘇30這些的戰鬥機或戰鬥攻擊機，它的航程都是受限的」，解放軍的有人戰機常飛到半途就折返，推測相關能力尚未被建置，「所以中方把更多重心放在無人機上面」。

許智翔特別點出，無人機在進行「灰色地帶」侵擾時，因為無人機上沒有飛行員，「少一條人命的顧慮時，在灰色地帶的行動發生事件時，要進一步升級（戰事），有它的難度」。舉例來說，2019年一艘美國軍艦行經霍爾木茲海峽附近水域，碰上一架伊朗無人機挑釁，但美軍也僅是基於正當防衛將其擊落，時任總統的川普也未藉此和伊朗開戰，「代表擊落無人機，也很難把事態進一步升級」。

許智翔提到，目前國際上沒有針對「無人機」挑釁討論出應對準則，在國際規範出來前，我方宜按照既有模式去守護我國疆域，「有航機隊我們有威脅就去注意它，跨過中線就去盯著它，進入領空可能就要有衝擊它的準備」，以此為原則或許是比較妥適安全的應對方式。

另外，則是國軍必須要思考的，無人機到底要如何應對？許智翔提到，無人機的操作成本很低，應對上就要降低耗損，「台灣不可能什麼都用戰機處理，取代方案為何？無人機國家隊？干擾迫降？如何用低成本手段處理，是下階段需要思考解決的」。許認為，最合適的監控方式可能也是無人機去監看，或是雷達。