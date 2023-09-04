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明年恢復1年義務役徵集9100人　每13人就有1人「金馬獎」

記者黃翊婷／綜合報導

明年義務役役期恢復為1年，徵集總人數初估9100人，其中首批（陸軍第2226梯）役男將在2024年1月25日入伍。此外，依據國防部預算書顯示，明年義務役分發至外島及離島的人數共有700人，也就是說，每13人就有1人會中「金馬獎」。

▲▼金門國軍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲圖為金門國軍。（資料照／記者林名揚翻攝）

國防部預算書在「軍職人員外島地域加給」部分，編列25位義務役士官以及150位義務役士兵加給，合計175人分發至第二級、第三級外島服役；在「軍職人員離島地域加給」部分，另外編列25位義務役士官以及500位義務役士兵加給，合計525人分發至第二級、第三級離島服役。

依據國防部規定，外島二級地區包含東沙、東碇、亮島、高登島，外島三級地區包含金門、連江（馬祖），離島二級地區包含吉貝、望安、龜山、虎井，離島三級地區包含馬公與湖西。不過，雖然明年預計分發至外島、離島的義務役共計700人，但尚未明列會以抽籤或是自願申請方式進行。

此外，明年義務務役期恢復為1年，總人數初估9100人，首批（陸軍第2226梯）役男預計將於2024年1月25日入伍。

國防部8月31日提交「五年兵力整建及施政計畫報告」至立法院，內容提到，義務役自2024年元旦起調整為1年，國軍兵力結構將以志願役與義務役雙軌併行的戰力組成，志願役維持現行規模，並視敵情威脅及防衛任務實需檢討員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，加強現代化及實戰化作戰訓練；義務役則規劃施以較以往強度較高的軍事訓練，以擔任守備任務為主，並支援軍事作戰及民防任務。

報告中指出，綜合兵力制度調整，未來我國整體國防，經打造以志願役為主的「主戰」部隊，負責保衛領土、領海安全；而以義務役為主的「守戰」部隊，負責國土守備、支援作戰、軍事與民間設施防護及協力民防工作。

至於後備軍人為主的「後備」部隊及後備系統，則負責城鄉守備、支援主戰及守備部隊作戰及災害防救任務。另外，還會結合以地方民力為主的「民防」系統，執行支援作戰、搶救災害、醫護、工程搶修、災民收容及協助治安維護等勤務。

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