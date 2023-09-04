明年1年義務役700人會中「金馬獎」　軍方說明分發原則

▲陸軍義務役新兵抽籤。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

2024年義務役恢復1年役期，初估徵集9100人，首批將於2024年1月25日入伍；根據國防部預算書顯示，分發至外離島人數約700人。對此，國防部4日表示，役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；至於外離島人員的補充，依役男具備中、高專長，或戶籍設於外離島，以及志願選填分發為主。

國防部預算書在「軍職人員外島地域加給」部分，編列25位義務役士官以及150位義務役士兵加給，合計175人分發至第二級、第三級外島服役；在「軍職人員離島地域加給」部分，另外編列25位義務役士官以及500位義務役士兵加給，合計525人分發至第二級、第三級離島服役。

依據國防部規定，外島二級地區包含東沙、東碇、亮島、高登島，外島三級地區包含金門、連江（馬祖），離島二級地區包含吉貝、望安、龜山、虎井，離島三級地區包含馬公與湖西。不過，雖然明年預計分發至外島、離島的義務役共計700人，但尚未明列會以抽籤或是自願申請方式進行。

對此，國防部4日說明，國防部依規劃義務役役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長，或戶籍設於外離島，以及志願選填分發為主。

有關人員訓練部分，國防部指出，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路於外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源可滿足施訓需求。

國防部強調，義務役役男服役期間，除可支領地域加給，並可依專長、職務及實際從事勤務支領相關加給；另外，義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。