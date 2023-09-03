民眾快看大潮來了！海葵颱風侵台　陳其邁曝「易積淹水」危險時段

▲高雄市防颱中心開會，陳其邁也提前在高雄市相關地區進行視察 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海葵颱風侵襲台灣，高雄市宣布4日停班課，市長陳其邁出面表示因為風力瞬間預測會達到11級已經到達停班課的標準之外，也提醒民眾因為在3日晚間11點到4日凌晨兩點為大潮時間，所以低窪地區要嚴防積淹水的情況。

陳其邁表示因為海葵颱風侵台，高雄市在入夜之後風雨會逐漸增強，提醒大家要注意，而且這波風雨會持續到4日的中午，同時根據中央氣象局風力預測，最高瞬間的風力會達到11級，符合停班課的標準。所以高雄市才會宣布停班停課。另外雨量在平地還會達到600毫米，在山區會達到700毫米，陳其邁說：「根據最新的雨量統計資料，也維持原來的預測，所以指揮中心也決定比照紅色警戒標準，請山區民眾全數撤離」。

▲高雄市災害應變中心中心開會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，因為3日晚上的11點到4日凌晨兩點，是屬於大潮，陳其邁呼籲低窪地區要注意積淹水，不過現在水利局人員已經提前進駐之外，區公所也持續也在該地進行防颱整備，在過去可能有淹水、易致災風險的部分，在區公所也有沙包，有水閘門安置的部分也請民眾要特別提醒。