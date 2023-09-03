中度颱風海葵襲台　台南發生路樹倒塌、鐵皮脫飛

▲中度颱風海葵襲台，3日晚上，台南市中西區傳出南門路原市長官邸前人行道路樹倒塌、仁愛街民宅鐵皮脫飛、搖晃，二分局馬上派員查處，幸好無人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風海葵襲台，愈晚風雨愈大，台南市政府各單位全力防颱整備，3日下午6時許，台南市中西區傳出南門路原市長官邸前人行道路樹倒塌、仁愛街民宅鐵皮脫飛、搖晃，恐有影響行人通行及其他住戶安全，市警二分局警方馬上聯繫市府相關單位派員排除障礙，幸好無人員傷亡。

另，3日下午5時45分許，中西區仁愛街有一處民宅鐵皮脫落搖晃恐有影響行人通行及其他住戶安全，警方循線聯繫屋主並先行於現場將飛脫鐵皮移置安全處所，方姓屋主於晚上6時16許到達現場，後續收拾鐵皮移置，現場已初步移除有安全疑慮之鐵皮。

3日晚上6時許，台南市中西區南門路239號（原市長官邸）前人行道，發生路樹倒塌，有車輛停放該處影響施工，市警二分局南門所警方迅速到場維持交通，並通知車主將車輛移置，以利吊除倒塌樹枝，現場幸無人員及財物受損。



市警二分局副分局長李忠憲指出，奉市長黃偉哲指示，晚上風雨漸強，警方要特別留意路樹及招牌的狀況，如有傾倒第一時間要馬上警戒及儘速排除危險！