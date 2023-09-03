海葵正對決護國神山！2地風雨最猛烈　今晚衝西南部從台南出海

▲海葵颱風1700最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風今(3日)下午3時40分登陸台東東河，成2019年白鹿颱風後首個登陸的颱風，目前海葵正在中央山脈上空，強度減弱，預計朝西南部前進，颱風中心今天晚間將從台南出海，本島要等明天(4日)清晨脫離暴風圈，預計周二(5日)上半天解除陸警。氣象局示警，今晚和明天將是東部和南部風雨最劇烈時刻。

海葵今(3日)下午17時中心位置在北緯23.0度，東經121.0度，即在台東的北北西方約30公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑180公里。

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根據最新氣象資料顯示，第11號颱風已於今(3)日15時40分左右於台東縣東河鄉登陸，強度於登陸後略為減弱，中心目前在台東北北西方陸地，其暴風圈籠罩台灣東半部、新竹以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計此颱風強度有持續減弱的趨勢，預計明天凌晨到清晨減弱為輕颱。

▲海葵颱風1700最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，海葵是繼2019年白露颱風後首個登陸的颱風，目前已經到台東山區和中央山脈上空，颱風眼變得不清晰，但颱風結構仍完整，將逐漸通過南部山區到西南部，中部、南部風雨增強中。

海葵登陸期間為東部帶來強陣風，其中台東人工測站測到15級，追平今年警報期間最大陣風紀錄，成功、綠島自動站也測到今年最大陣風16級陣風，不排除稍晚可能有更大陣風。隨颱風西進，風向將出現改變，颱風進入南部後，西部沿海風力也逐漸稱強，將有8到10級陣風，隨颱風進入西南部，中部、南部今晚到明天上午南部有11級陣風。

海葵颱風除了帶來強風外，也將帶來劇烈雨勢，劉宇其表示，今晚到明天清晨降雨熱區在東半部，氣象局已發布豪雨特報，花蓮縣也有超大豪雨；颱風進入南部，澎湖雨勢也會增強，南部有豪雨或大雨，東部風雨持續，有些地方有大豪雨或超大豪雨，中部、南部、澎湖入夜後風雨明顯增強，會持續到明天，北部、金門有間歇陣風大雨；明天颱風中心進入海峽，金門風雨會增強。

劉宇其表示，颱風隨後往西移動，今晚從台南出海進入台灣海峽，明天(4日)、周二(5日)速度將變緩慢，影響台灣時間將延後到周二，風雨情況要看颱風移動速度和減弱情況。