柯文哲最新民調15.1%　她分析：台北市成為軟肋

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘以獨立參選人身分投入2024總統選戰，《美麗島電子報》四腳督最新滾動式民調顯示，民眾黨的柯文哲下跌至15.1％。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡指出，所有數據都可以看到台北市成為柯文哲的軟肋，這背後代表對柯文哲8年執政成績表達強烈否定。

根據《美麗島電子報》第33波滾動式民調，民進黨賴清德35.3％、國民黨侯友宜18.1％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。

吳靜怡指出，四腳督首當其衝的就是柯文哲，下探到最低15.1%，女性支持僅剩11.3%，鐵票的表態只有6.9%，民眾黨支持度剩下10.3%，中部的狀況也因為郭台銘被貶至11%相當不明朗。

而作為柯文哲本命區的台北市，吳靜怡發現，三腳督下柯文哲13.9%、四腳督柯文哲僅11.9%，「所有數據都可以看到台北市成為柯文哲的軟肋」。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在《董事長開講》表示，柯文哲7月16日之後就開始下滑，三腳督情況，賴清德的年輕人選票已經趕上柯文哲，賴清德在20-29歲來到43.3％、柯文哲則是27.7％，柯文哲除了30-39歲可以領先賴清德4個百分點，其他年齡層是全面崩盤。