談立委席次是否過半　賴清德：我沒有放棄這個目標

▲副總統賴清德。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選腳接近，民進黨參選人賴清德接受民視節目「新聞觀測站」專訪在2日播出，被問及立委是否有機會過半時，賴清德說，「現在還要努力，我沒有放棄這個目標，我也希望國人能夠支持」：他也坦言，這一屆民進黨的立委參選人，的確比上一屆遭遇更多挑戰，不過民進黨提出來的候選人，基本上條件各方面是還不錯的。

對於黨內仍擔心去年九合一選舉的慘敗恐會延續到明年選舉，賴清德說，上次九合一民進黨敗選的原因很多，那台南的確也出現了不少問題，所以有一次回台南就率領民進黨的公職跟市民道歉。

賴清德強調，台南市民是最支持民進黨，所以他當了黨主席之後，也推動了許多改革，就是希望能夠回應社會的期待，也希望民進黨所有從政同志，不要辜負人民，因為民進黨是台灣，這塊土地上土生土長的政黨，「為台灣而生，所以也為台灣而存在、為台灣而打拼」，如果因為某些失序的行為、缺失，失去人民的信任，民進黨就沒有存在的價值。

針對南台灣立委的選情，賴清德說，南台灣立委有一個現象，多數都是現任者，只有左楠地區，因為劉世芳委員另有人生規劃而提了李柏毅，否則其他都是連任者，「他們在國會問政，或是在地方經營都表現不錯，相對來講是比較穩」；李柏毅雖然在全國的知名度不高，可是他也當過國會助理，也跟了陳菊市長，之前站台助選看他的表現，其實放心不少。

主持人追問，民進黨立委是否其實能夠過半數？賴清德趕忙說，「現在還要努力，我會…，現在還要努力，我沒有放棄這個目標，我也希望國人能夠支持」。

另外，有來賓問到，外界推估民進黨今年立委席次可能會掉10席？賴清德坦言，「這一屆民進黨所提名的，立委參選人，的確比上一屆，遭遇到更多的挑戰，不過民進黨提出來的候選人，基本上條件各方面是還不錯的。

賴清德說，基隆的鄭文婷本身是律師，也是議會黨團的總召；萬華的吳沛憶，選舉票數不是第一就是第二，還是318學運的要角；中和的吳崢，過去服貿的時候，是站在第一線守護台灣，為了選舉放棄美國國籍，他有這麼大的決心。

而賴清德也特別提到台中新人參政的謝子涵，過去自費跑到日本學習地方創生，回來成立一個組織，全國巡迴演講，講了一百多場，可以看得出來她對這個故鄉的認同，對鄉親的感情。新竹縣的曾聖凱是教授出身，新竹市的林志潔也是教授，大安區找了社民黨的苗博雅、新店找了綠黨的曾柏瑜。

賴清德說，他深知這場選舉的重要，也了解光靠民進黨是不足的，所以提出民主大聯盟的計劃，跨黨派、跨世代、跨領域，希望能集結台灣最大的民主力量，一舉完成守護台灣的責任，也增進台灣的民主和平跟繁榮。