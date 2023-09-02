成大恩師現身談賴清德　陳志鴻讚：有溫暖的心、冷靜的頭腦

▲學生時期的副總統賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選腳接近，民進黨參選人賴清德接受民視節目「新聞觀測站」專訪在2日播出，製作單位特別找來賴清德恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻來談談從政前的賴。陳說，賴清德當醫師時就展現出不同於其他人的同理心，以及對社會與公共事務的關心，更形容賴清德「有一顆溫暖的心，更有一個冷靜的腦」，那當時就覺得，他將來如果從政一定很好。

賴清德在成大醫學院就讀，擔任實習醫師、住院醫師期間，陳志鴻為時任成大醫院內科主任、副院長，親自指導過賴清德。在陳志鴻眼中，賴清德是一位穩重認真、品學兼優的學生，照顧病人相當用心，不僅追求醫療專業學識，也具備組織與領導能力。

陳志鴻憶起，賴清德擔任住院醫師時，曾有一位從日治時代就開始參與地方政治的病人，私下大讚「那個年輕的賴醫師很好」，因為賴清德即便輪調至其他病房仍時常回來探望，不僅向他請教台灣歷史，對公共事務、社會大眾與台灣未來的發展也相當關心，「當時我也覺得他將來如果從政一定很好」。

陳志鴻提及，過去有一位年輕住院醫師意外被針扎，引發猛爆性肝炎最後不幸過世，30幾年前健保制度還未完善，無法領取撫卹金，院方即便想幫忙也找不到適用的規定。當時，賴清德集結一群同學與時任院長、副院長一同商討，想方設法協助學弟的家庭度過難關，令陳志鴻印象深刻，「看到他展現出那種同理心，然後會照顧弱勢、爭取權益的特質」。

因此，賴清德在1995年決定棄醫從政、參選國大代表時，陳志鴻一點也不驚訝。陳志鴻當時對賴說，「你當醫生一天看100個病人，這樣有限，你從政的話，應該用醫學的角度照顧更多更多的老百姓」。

陳志鴻表示，賴清德就這麼帶著醫師精神走入政界，在立委任內積極推動《癌症防治法》，規定中央政府投入預算以供癌症研究或癌症篩檢，讓民眾能在早期診斷出癌症，嘉惠許多病友，「那這也是從醫師從政一個很好的貢獻」。

「有一顆溫暖的心，更有一個冷靜的腦，我想這是他一個非常重要的特質。」談及賴清德的人格特質，陳志鴻直言，大家在電視上看到的賴清德，可能只是溫文儒雅、理性有條理的人物形象，但真正親近賴清德的人會知道他有一顆溫暖的心，時常關懷身邊的人，也會特別照顧弱勢族群。陳志鴻也說，賴清德思慮沈穩，有一個冷靜的腦袋，面對紛亂局面也能沈著走出自己的路，幾經思考過後化解問題。

陳志鴻也回憶，當年賴清德想要棄醫從政時，特別跑來詢問意見。他當時告訴賴，一路從政上去千萬千萬記得潔身自愛；他說，賴這幾十年來從政資歷中，對醫療公衛等相關政策都很投入，且政治是眾人之事，不是很狹隘的政黨或者是選舉。

陳志鴻提到，2003年國家公布癌症防治法，就是賴清德當立委時努力追蹤，也因為有那個法律通過，所以才有現在國家編列預算投資癌症研究、教育跟篩檢、治療等，「那賴醫師沒有忘掉專業，所以他這個立法，你看對後世的影響多大」。