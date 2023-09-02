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民調／侯友宜衝第二、柯郭麻花捲　他曝：藍小雞一啟動柯文哲就往下

▲賴清德 柯文哲 侯友宜 郭台銘 。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

▲賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選《美麗島電子報》持續進行滾動式民調，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日公布了四腳督最新民調，民進黨總統參選人賴清德35.3％、國民黨侯友宜18.1％、民眾黨柯文哲15.1％、鴻海創辦人郭台銘11.3％，吳子嘉表示，當國民黨小雞啟動時，侯友宜的盤會變大、柯文哲會縮小，他在四腳督變15％是相當有指標性數據。

《美麗島電子報》2日公布了第33波滾動式民調，若是三腳督局勢賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5%，若鴻海創辦人郭台銘也投入選戰，則四腳督局勢下，賴清德35.3％、侯友宜18.1％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。

對於賴清德民調，國民黨議員徐巧芯解讀，民調要看長期趨勢，賴清德就是介於35％-40％，在野的盤有60％，可以看得出在野的盤還是比民進黨大，賴清德優勢就是可以拿到全部基本盤，但賴清德不如蔡英文，中間選民對賴的反感遠大於蔡英文。

吳子嘉表示，柯文哲716之後就開始下滑，三腳督情況，賴清德的年輕人選票已經趕上柯文哲，賴清德在20-29歲來到43.3％、柯文哲則是27.7％，柯文哲除了30-39歲可以領先賴清德4個百分點，其他年齡層是全面崩盤。

吳子嘉指出，比較三腳督跟四腳督民調，顯然賴清德不受郭台銘影響，而柯文哲受到嚴重衝擊，15.1％是他這幾個月來最低數字。在政黨傾向部分，四腳督時侯友宜在國民黨支持者中拿到68.7％、柯文哲拿到10.5％、郭台銘11.3％。

吳子嘉表示，當小雞一起動時，侯友宜的盤會變大、柯文哲會縮小，柯很容易被邊緣化，他在四腳督變15％是相當有指標性數據，要再往上走非常艱辛。

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