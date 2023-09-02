行人地獄？藍議員喊解決塞車問題　會勘後竟塗掉行人穿越線

▲議員為解決塞車問題，會勘後塗掉行穿線。（圖／翻攝孫韻璇臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

日前一名外籍民眾在桃園市龜山區過馬路時，被一輛轉彎的計程車撞上。而該地沒有行人穿越線，因起釀成意外，時代力量桃園黨部主任陳葦澤2日指出，詢問交通局發現，該路口本來有行人穿越道，但經議員孫韻璇會勘後為解決塞車問題增設右轉車道，為避免交會因此取消行穿線，「有沒有搞錯啊！你畫右轉車道進寧靜區？」

陳葦澤批評，行人地獄又再一次丟臉丟到國外，昨天又有一名行人被撞，探究其原因，竟然是沒有行穿線，「你沒看錯，就是沒有斑馬線！雖然是小黃切西瓜左轉撞上這位外國人，但到底為什麼會沒有行穿線？」

陳葦澤表示，經詢問交通局後，原來就是議員孫韻璇辦會勘，並在大同路往省道方向增加右轉車道。雖說是減少中興路一段左轉大同路塞車的問題，「但有沒有搞錯啊，中和路是交通寧靜區，你畫右轉車道進寧靜區？」

陳葦澤指出，詢問交通局後，他們給的答覆是：「為了避免行人穿越大同路與行車右轉產生交織，故取消該側穿越大同路的行穿線。」完全的車本主義，會不會是有民眾跟孫韻璇說，「我這樣開車還是很卡耶，不要讓行人過好了？你議員還真的答應？」

事發後也引起多位民眾怒火，紛紛到孫韻璇臉書痛罵，「為了讓車輛更順，直接塗掉斑馬線不讓人走，這叫做讓孩子更安全？難道眼裡只看得到開車接送的孩子，走路上學的孩子沒人權？」、「謝謝直接把人行道移掉，保護車輛安全」、「塗銷斑馬線就沒有行經斑馬線不停讓行人的問題了，真棒喔」

至於會勘理由，議員孫韻璇表示，維護孩子上學途中的安全，也要考量到家長接送交通上的問題，今為避免家長接送孩童後行車壅塞問題，自己爭取遷移大同路上公有設施，並在大同路新增右轉專用車道，紓緩大同路右轉中和路上壅塞問題，此增設讓許多家長不再堵塞在中興路上，可以更佳便利的順暢行駛。