　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B主嫌曾耀鋒認「迷失」做假債權　女友泣訴害女兒離家出走

▲▼im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒(左起)與女友張淑芬移送北檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲im.B平台吸金案主嫌曾耀鋒（左）今在法院接押庭扛下做假債權責任，但僅認罪詐欺，女友張淑芬（後）否認參與平台營運，求法官讓她交保。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯im.B借貸平台吸金案主嫌曾耀鋒等31人，日前被依《銀行法》等罪嫌起訴，曾男今（1日）和女友張淑芬共5名在押被告移審台北地院召開接押庭，曾男應訊攬下做假債權的全部責任，聲稱女友、員工和人頭都不知情，但他僅承認詐欺、否認其餘罪名，張女泣訴被曾男矇騙，還笨到開本票替曾男擔保，事發更害她女兒放棄考大學離家出走，她求法官交保讓她跑外送賺錢照顧生病父母。

本案於本周二（8月29日）起訴，檢方整理大量卷證，今上午11點將曾耀鋒等5名在押被告移審北院，受命法官今下午3點起召開接押庭調查。曾男自稱原本從事不動產開發，2015年開始經營媒合借貸平台，由原始債權人借錢給有不動產擔保但跟銀行借不到錢的債務人，通常是二胎貸款，初期債務人最高要付年息19.8%，外加6%服務費給平台。

曾耀鋒表示，原先都提供真實債權讓投資人認購，單筆最少5000元，通常是10幾萬元到20餘萬元，多則上百萬元，債務人每月繳的借款利息，除分配給原始債權人跟認購投資人利潤，還要給業務人員獎金跟佣金，看起來營運很風光、其實沒賺到什麼錢，後來很多同業加入競爭，利率越降越低，年息僅剩約12%，2019年間就出現資金缺口。

▲▼台北地檢署起訴im.B平台主嫌曾耀鋒等31人涉吸金90億元，今（1日）移審台北地院人工抽籤分案。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署起訴im.B平台主嫌曾耀鋒等31人涉吸金90億元，今（1日）移審台北地院人工抽籤分案。（圖／記者黃哲民攝）

曾耀鋒供稱，嘗試編造1、2件假債權開放認購，發現真的可以騙到錢，就因此「迷失掉、走歪路，不可自拔」，不斷用假債權獲取資金維持平台運作，他承認詐欺取財罪，但否認涉犯《銀行法》吸金罪嫌，因開始做假前，平台常被檢舉，主管機關從沒說違法，其他幾10家媒合借貸同業經營模式也相同。

此外，曾耀鋒扛下做假債權所有責任，供稱在押的行政主管顏妙真與其他被起訴職員，都聽他指令做事，在押的財務主管潘志亮只是借帳戶給他用的人頭、沒參與平台經營，在押的業務處長陳振中等人真的去招攬「借」與「貸」個案，女友張淑芬更只管直銷保健食品跟平台行政工作，沒人知道他做假債權，「這種事情越少人知道越好」。

曾耀鋒否認涉犯《組織犯罪防制條例》，被起訴的部屬很多是月領2、3萬元勞工，不知情卻被起訴重罪，「我覺得很對不起他們」，至於被控涉嫌脫產，曾男說是誤會，他因付不起房貸怕被銀行查封，所以徵得顏妙真同意，把房子過戶給她繳貸款，辦妥當天檢警正好發動偵辦。

檢方指控曾耀鋒吸金逾90億元，目前到案被害人受害金額共約17億元，後續還有被害人提告追究，曾男另因槍砲罪判刑2年半定讞要執行，但服刑不能禁見防串供，建請繼續羈押禁見。曾男抗辯90億元是經營8年循環累積，很多錢被投資人領回，全案爆發至今4個月、媒體大幅報導全台皆知，怎可能還會有被害者仁慈不出面，辯護律師請求法官若裁定續押，能准許曾男接見父母等親人。

張淑芬應訊時數度落淚，聲稱雖掛名副總，但不碰im.B平台業務，僅處理人事行政、公司租金與水電等例行開銷，她和曾耀鋒同居10多年，曾男自己保管存摺印章、從不讓她過問平台收益狀況，曾男瞞著她做假債權、用她掛名負責人的公司開票向地下錢莊借錢，去年（2022年）底曾男透露發不出獎金，她把自己所有存款都給曾男運用，還向銀行借300萬元給曾男應急。

張淑芬說，自己和家人親友也投資im.B共數千萬元，今年初，曾耀鋒才向她坦承做假債權，若早知道曾男行騙，她早在2020年曾男劈腿時就分手，基於10幾年感情，她勸曾男自首面對，陪曾男召開債權協商，她笨到開本票替曾男擔保，結果曾男用化名「曾國緯」開票不算數，幾億元的債務連同先前地下錢莊借款，都來找她討。

張淑芬哭著說，今年5月被抓那天，19歲女兒在家裡等她，警察帶曾耀鋒回家搜索，告訴女兒「媽媽不會回來了」、要女兒先去外婆家，結果今年要考大學的女兒受打擊，放棄應考、離家出走，到飲料店打工，她父母都生病需照顧，求法官准她交保，她可以跑外送賺錢，也會準時出庭，不論結果如何，都會面對。

檢方指張淑芬說詞乍聽重情重義、令人泫然欲泣，但沒說實話，監聽譯文顯示她曾向證人坦承「我們開始做假債權是4年前」，張女可能忘了這一段，檢方並說張女若交保可能會被討債騷擾或遭遇「更不堪的犯罪」，不如安心羈押準備訴訟。張女抗議檢方說法不成理由，她願出去坦然面對。

法官問張淑芬擁有幾百萬元的名牌包，怎不設法變賣還錢，張女聲稱「當時沒想到」。法官諭知在押5嫌全部訊問完畢，再一併評議決定是否繼續羈押禁見，庭訊至下午5點多仍在進行。

ET快訊
金宣虎IG曬台北街拍！　合照「信義區民宅」
震撼教育片！駕駛國3車禍慘甩出車外　達人求：繫安全帶
快訊／親綠女醫公審百萬YTR反遭酸爆！院方急切割回應
獨／里長癌逝妻子補選　妹妹家慘被噴滅火器
3天有機會颱風假！　歐美模式：海葵大迴轉2進2出
海葵一日三變！驚見超大「季風環流圈」　專家攤手：預報亂七八糟
獨／21歲憲兵生前軍裝帥照曝！搭上太魯閣號成士官訓終點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

盜刷買金鍊子不成惡女「直接用搶的」　賣錢買毒幫男友還債

彰化北斗舊濁水溪驚見「臉部朝下」黑衣男屍　身分待指認

士官變勇警！查槍又緝毒　員林分局許家瑜獲選全國績優刑警

獨／生前軍裝帥照曝！規畫人生更上層樓　憲兵士官訓卻成終點

im.B主嫌曾耀鋒認「迷失」做假債權　女友泣訴害女兒離家出走

噁男被OL香水吸引頻跟蹤　辯「購物巧遇」法官打臉判拘役

快訊／賓士逆上台北橋...落跑情侶檔睡夢中栽了　瞎扯：找不到代駕

燈沒關起衝突...甥20刀砍死舅　「刀刃都彎了」國民法官判15年8月

男抵押房子「借600萬ALL IN」給乾女兒的媽投資　警苦勸阻止

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

盜刷買金鍊子不成惡女「直接用搶的」　賣錢買毒幫男友還債

彰化北斗舊濁水溪驚見「臉部朝下」黑衣男屍　身分待指認

士官變勇警！查槍又緝毒　員林分局許家瑜獲選全國績優刑警

獨／生前軍裝帥照曝！規畫人生更上層樓　憲兵士官訓卻成終點

im.B主嫌曾耀鋒認「迷失」做假債權　女友泣訴害女兒離家出走

噁男被OL香水吸引頻跟蹤　辯「購物巧遇」法官打臉判拘役

快訊／賓士逆上台北橋...落跑情侶檔睡夢中栽了　瞎扯：找不到代駕

燈沒關起衝突...甥20刀砍死舅　「刀刃都彎了」國民法官判15年8月

男抵押房子「借600萬ALL IN」給乾女兒的媽投資　警苦勸阻止

快訊／颱風逼近雨勢強襲！氣象局發「3縣市大雨特報」

男子連三周流出「一陣陣鼻血」　竟在鼻道揪出4公分大水蛭

曾馨瑩替郭台銘感謝媒體：相信選民會有對的選擇

保險公司不出面處置天使輪將列黑名單　逾3億費用恐港公司埋單

快訊／親綠女醫公審百萬YTR反遭酸爆！院方回應：都是個人言論

EPIK HIGH不來了！　「9／16台北演唱會取消」宣布全額退票

潘威倫先發5局無關勝敗　統一二軍賽7比5擊退富邦

海葵颱風來勢洶洶！水利署長視察石門水庫　發電供水調降水位

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

中3億彩券「瞞妻偷領獎」！幸運兒：怕她受不了　老闆曝當天情況　

2歲弟超愛爬進狗籠玩耍　鬥牛犬面露無奈：有點擠

社會熱門新聞

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

即／集中在第8節！　太魯閣車廂共發現「8塊骨頭遺骸」

穿「一條線」比基尼遭罰竟求償　敗訴確定

即／太魯閣出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」！

快訊／台北橋上逆向害7車連環撞！賓士男棄車跑了

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

獨／太魯閣車廂找到情侶合照！男主角身分曝光

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

獨／少女為吊帶褲遭霸凌　加害人父母現身道歉

更多熱門

相關新聞

im.B吸金90億　首腦曾耀鋒移審決定是否續押

im.B吸金90億　首腦曾耀鋒移審決定是否續押

台北地檢署偵辦槍砲通緝犯曾耀鋒（化名曾國緯）利用im.B借貸平台涉吸金90億元詐騙案，日前起訴曾男與女友張淑芬共31人涉犯《銀行法》等罪嫌，今（1日）將在押的曾男5嫌連同卷證移審台北地院，經人工抽籤分案，由重大金融案件專庭法官許芳瑜中籤受命，與審判長江俊彥、陪席法官林彥成共組合議庭審理，今下午3點召開接押庭調查5嫌是否續押。

找名人加持賣「市場貨古董」斂財3億

找名人加持賣「市場貨古董」斂財3億

向鄰借錢「繼承遺產就還」無賴男慘了

向鄰借錢「繼承遺產就還」無賴男慘了

起底im.B涉案嫌犯和賴清德「關係」　前立委疑：政商勾結白手套？

起底im.B涉案嫌犯和賴清德「關係」　前立委疑：政商勾結白手套？

im.B詐騙案　高檢署公布調查結果

im.B詐騙案　高檢署公布調查結果

關鍵字：

吸金銀行法im.B詐欺取財羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面