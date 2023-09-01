im.B主嫌曾耀鋒認「迷失」做假債權　女友泣訴害女兒離家出走

▲im.B平台吸金案主嫌曾耀鋒（左）今在法院接押庭扛下做假債權責任，但僅認罪詐欺，女友張淑芬（後）否認參與平台營運，求法官讓她交保。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯im.B借貸平台吸金案主嫌曾耀鋒等31人，日前被依《銀行法》等罪嫌起訴，曾男今（1日）和女友張淑芬共5名在押被告移審台北地院召開接押庭，曾男應訊攬下做假債權的全部責任，聲稱女友、員工和人頭都不知情，但他僅承認詐欺、否認其餘罪名，張女泣訴被曾男矇騙，還笨到開本票替曾男擔保，事發更害她女兒放棄考大學離家出走，她求法官交保讓她跑外送賺錢照顧生病父母。

本案於本周二（8月29日）起訴，檢方整理大量卷證，今上午11點將曾耀鋒等5名在押被告移審北院，受命法官今下午3點起召開接押庭調查。曾男自稱原本從事不動產開發，2015年開始經營媒合借貸平台，由原始債權人借錢給有不動產擔保但跟銀行借不到錢的債務人，通常是二胎貸款，初期債務人最高要付年息19.8%，外加6%服務費給平台。

曾耀鋒表示，原先都提供真實債權讓投資人認購，單筆最少5000元，通常是10幾萬元到20餘萬元，多則上百萬元，債務人每月繳的借款利息，除分配給原始債權人跟認購投資人利潤，還要給業務人員獎金跟佣金，看起來營運很風光、其實沒賺到什麼錢，後來很多同業加入競爭，利率越降越低，年息僅剩約12%，2019年間就出現資金缺口。

▲台北地檢署起訴im.B平台主嫌曾耀鋒等31人涉吸金90億元，今（1日）移審台北地院人工抽籤分案。（圖／記者黃哲民攝）

曾耀鋒供稱，嘗試編造1、2件假債權開放認購，發現真的可以騙到錢，就因此「迷失掉、走歪路，不可自拔」，不斷用假債權獲取資金維持平台運作，他承認詐欺取財罪，但否認涉犯《銀行法》吸金罪嫌，因開始做假前，平台常被檢舉，主管機關從沒說違法，其他幾10家媒合借貸同業經營模式也相同。

此外，曾耀鋒扛下做假債權所有責任，供稱在押的行政主管顏妙真與其他被起訴職員，都聽他指令做事，在押的財務主管潘志亮只是借帳戶給他用的人頭、沒參與平台經營，在押的業務處長陳振中等人真的去招攬「借」與「貸」個案，女友張淑芬更只管直銷保健食品跟平台行政工作，沒人知道他做假債權，「這種事情越少人知道越好」。

曾耀鋒否認涉犯《組織犯罪防制條例》，被起訴的部屬很多是月領2、3萬元勞工，不知情卻被起訴重罪，「我覺得很對不起他們」，至於被控涉嫌脫產，曾男說是誤會，他因付不起房貸怕被銀行查封，所以徵得顏妙真同意，把房子過戶給她繳貸款，辦妥當天檢警正好發動偵辦。

檢方指控曾耀鋒吸金逾90億元，目前到案被害人受害金額共約17億元，後續還有被害人提告追究，曾男另因槍砲罪判刑2年半定讞要執行，但服刑不能禁見防串供，建請繼續羈押禁見。曾男抗辯90億元是經營8年循環累積，很多錢被投資人領回，全案爆發至今4個月、媒體大幅報導全台皆知，怎可能還會有被害者仁慈不出面，辯護律師請求法官若裁定續押，能准許曾男接見父母等親人。

張淑芬應訊時數度落淚，聲稱雖掛名副總，但不碰im.B平台業務，僅處理人事行政、公司租金與水電等例行開銷，她和曾耀鋒同居10多年，曾男自己保管存摺印章、從不讓她過問平台收益狀況，曾男瞞著她做假債權、用她掛名負責人的公司開票向地下錢莊借錢，去年（2022年）底曾男透露發不出獎金，她把自己所有存款都給曾男運用，還向銀行借300萬元給曾男應急。

張淑芬說，自己和家人親友也投資im.B共數千萬元，今年初，曾耀鋒才向她坦承做假債權，若早知道曾男行騙，她早在2020年曾男劈腿時就分手，基於10幾年感情，她勸曾男自首面對，陪曾男召開債權協商，她笨到開本票替曾男擔保，結果曾男用化名「曾國緯」開票不算數，幾億元的債務連同先前地下錢莊借款，都來找她討。

張淑芬哭著說，今年5月被抓那天，19歲女兒在家裡等她，警察帶曾耀鋒回家搜索，告訴女兒「媽媽不會回來了」、要女兒先去外婆家，結果今年要考大學的女兒受打擊，放棄應考、離家出走，到飲料店打工，她父母都生病需照顧，求法官准她交保，她可以跑外送賺錢，也會準時出庭，不論結果如何，都會面對。

檢方指張淑芬說詞乍聽重情重義、令人泫然欲泣，但沒說實話，監聽譯文顯示她曾向證人坦承「我們開始做假債權是4年前」，張女可能忘了這一段，檢方並說張女若交保可能會被討債騷擾或遭遇「更不堪的犯罪」，不如安心羈押準備訴訟。張女抗議檢方說法不成理由，她願出去坦然面對。

法官問張淑芬擁有幾百萬元的名牌包，怎不設法變賣還錢，張女聲稱「當時沒想到」。法官諭知在押5嫌全部訊問完畢，再一併評議決定是否繼續羈押禁見，庭訊至下午5點多仍在進行。