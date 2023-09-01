　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

攏係假ㄟ！找名人加持賣「市場貨古董」　騙美國上市斂財3億

▲▼假國寶 。（圖／翻天暢國際藝術方瑞豐臉書）

▲古董收藏家方瑞豐涉嫌賣假文物還吸金斂財遭判刑。（圖／翻天暢國際藝術方瑞豐臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄骨董收藏家方瑞豐和友人林茂唐夫妻，2012年合組天暢國際藝術公司，主要業務在展覽骨董文物，他們找來不知情的前副總總呂秀蓮等人參觀「加持」，取信投資人認購美國未上市股票，違法吸金3億多元，後來更被查出多數高價骨董「攏係假ㄟ」，高雄高分院審理後，依詐欺取材、違反證交法等罪，重判3人5年10月到10年6月不等徒刑。全案還可上訴。

判決指出，方瑞豐2012年成立天暢國際藝術公司，號稱代理方美克斯公司在台事務。由方瑞豐擔任董事長，林茂唐夫妻擔任總經理及監察人、財務代表，3人以古物證券化為號召，宣稱方瑞豐對古董內行，擁有許多價值不斐的古文物，未來在美國上市後，獲利可期，吸引投資人上門出資認購方美克斯公司股票。

▲▼假國寶 。（圖／翻天暢國際藝術方瑞豐臉書）

▲方瑞豐（左）找來前副總統呂秀蓮（右）加持，以取信投資人。（圖／翻天暢國際藝術方瑞豐臉書）

為了取信投資大眾，方瑞豐等人還曾在公司活動上，找來前副總統呂秀蓮等政壇名人「加持」，還舉辦多場國寶文物展，吹噓每股能獲利3000元等話數，吸引投資人認購未上市股票，吸金3億多元後，公司營運卻出現問題，投資人氣炸提告。

檢、警偵辦後，發現方瑞豐等3人展出的文物有不少贗品，而且為了增加資金來源，還進行不實辦理增資，又起了另一間公司，將資本額由200萬元增加到4億多元。

法院審理時，方男等人都否認古董是假貨。林茂唐辯稱，公司文物都是方瑞豐的收藏，方有出具文物鑑定書，但法官查出，方瑞豐曾向檢察官坦承，有些文物是他到菜市場跟古董攤購入，雖然沒有證書，但他以40年鑑定經驗認定「都是真的」。

高雄高分院找來國內專家鑑定後，發現絕大部分珍品都是近代仿作的工藝品，因此認定3人觸犯詐欺取財、違反證交法等罪事證明確，重判林茂唐、陳麗卿夫婦徒刑10年6月、8年6月徒刑，方瑞豐則判刑5年10月，全案可上訴。

ET快訊
快訊／金管會開鍘！　國泰遭罰210萬
快訊／快移車！　北市水門下午4時「只出不進」
快訊／海葵逼近！　淡水漁人碼頭煙火秀延期
海葵直撲！史上「4西北颱凶狠」奪近300命　大台北泡水3天
快訊／新北市宣布！　堤外停車場19時起只出不進
LIVE／海葵直撲宜花「穿越台灣」　 最快傍晚海警明早陸警
超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天！　可寄杯、互換冷熱
女主播報「海葵」出大錯！　崩潰道歉：天啊
快訊／少女遭11人脫衣霸凌！　加害女爸道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷兒子證件辦門號！供詐團騙16人只賺1200…她判囚8月罰18萬

超商女店長囚員工！凌虐開槍害墜13樓亡　8惡徒起訴「沒用殺人罪」

大同經營權大戰「剔除28股東投票權」　林郭文艷挨告結果曝

金門深夜「幽靈車」詭撞護欄！污水處理閥毀了　警找嘸駕駛

屏東執行分署9／5拍賣...12年威士忌買2送1　還有透天厝和土地

易寶宏「吸毒漏勾」獲遴選外役監！廉政署要查了　報桃檢偵辦

中警淨化選前治安績效佳「10天逮138人查8槍」　阻詐5700萬

男友買910萬預售屋　她掰「為愛贈與」賣了！下場關7個月

質氣高端死亡率高於BNT的2.88倍　前立委被控造謠誹謗獲不起訴

涉A走楊登魁猝逝所留上億投資　悠活曾忠信還錢仍判刑理由出爐

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

偷兒子證件辦門號！供詐團騙16人只賺1200…她判囚8月罰18萬

超商女店長囚員工！凌虐開槍害墜13樓亡　8惡徒起訴「沒用殺人罪」

大同經營權大戰「剔除28股東投票權」　林郭文艷挨告結果曝

金門深夜「幽靈車」詭撞護欄！污水處理閥毀了　警找嘸駕駛

屏東執行分署9／5拍賣...12年威士忌買2送1　還有透天厝和土地

易寶宏「吸毒漏勾」獲遴選外役監！廉政署要查了　報桃檢偵辦

中警淨化選前治安績效佳「10天逮138人查8槍」　阻詐5700萬

男友買910萬預售屋　她掰「為愛贈與」賣了！下場關7個月

質氣高端死亡率高於BNT的2.88倍　前立委被控造謠誹謗獲不起訴

涉A走楊登魁猝逝所留上億投資　悠活曾忠信還錢仍判刑理由出爐

2023AMF論壇重返實體　揭秘會展新樣貌

侯友宜提巴氏量表政見 行政院馬上跟進

陸官媒：華為最新5G手機　證明美國極限打壓失敗

中市府突擊賣場！抽驗日本海洋產品檢測輻射值　下午公布結果

「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

陸仇日情緒升級？「壽司餐廳」遭縱火洩憤　火焰瞬間噴湧畫面曝

郭柯討厭的「意識形態」是政黨細水長流的關鍵

快訊／國泰證APP當機　金管會罰證券、期貨共210萬

流行穿搭在東森全球購！OL時尚單品300元有找　全球海外代購專區限時免運

快訊／因應颱風來襲！　北市水門下午4時實施「只出不進」

社會熱門新聞

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／台北橋上逆向害7車連環撞！賓士男棄車跑了

即／太魯閣出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」！

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

穿「一條線」比基尼遭罰竟求償　敗訴確定

即／高調辦春酒！「瘋狗偉」等38人起訴

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

快訊／台北橋多車追撞！雙向通行受阻

高虹安涉貪助理費案　北院9/25起密集開庭

廖國棟涉貪瀆案遭重判！自曝患1病請求勿延長境管

更多熱門

相關新聞

美國會暴動案　「驕傲男孩」領袖被判17年

美國會暴動案　「驕傲男孩」領袖被判17年

美國聯邦法官今天判處前極右團體「驕傲男孩」領袖畢格斯17年徒刑，共同被告芮爾則被判刑15年。陪審團之前認定，他們闖入國會企圖推翻2020年川普敗選結果，犯下共謀暴亂罪。

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

德州運動員「湖中游泳」染食腦變形蟲亡

德州運動員「湖中游泳」染食腦變形蟲亡

抗議日排放核汙水　陸人「諷刺影片」登時代廣場

抗議日排放核汙水　陸人「諷刺影片」登時代廣場

檢方：川普2011至2021每年淨資產浮報數十億美元

檢方：川普2011至2021每年淨資產浮報數十億美元

關鍵字：

假古董名人加持美國上市斂財吸金重判

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／台北橋上逆向害7車連環撞！賓士男棄車跑了

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面