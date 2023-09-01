攏係假ㄟ！找名人加持賣「市場貨古董」　騙美國上市斂財3億

▲古董收藏家方瑞豐涉嫌賣假文物還吸金斂財遭判刑。（圖／翻天暢國際藝術方瑞豐臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄骨董收藏家方瑞豐和友人林茂唐夫妻，2012年合組天暢國際藝術公司，主要業務在展覽骨董文物，他們找來不知情的前副總總呂秀蓮等人參觀「加持」，取信投資人認購美國未上市股票，違法吸金3億多元，後來更被查出多數高價骨董「攏係假ㄟ」，高雄高分院審理後，依詐欺取材、違反證交法等罪，重判3人5年10月到10年6月不等徒刑。全案還可上訴。

判決指出，方瑞豐2012年成立天暢國際藝術公司，號稱代理方美克斯公司在台事務。由方瑞豐擔任董事長，林茂唐夫妻擔任總經理及監察人、財務代表，3人以古物證券化為號召，宣稱方瑞豐對古董內行，擁有許多價值不斐的古文物，未來在美國上市後，獲利可期，吸引投資人上門出資認購方美克斯公司股票。

▲方瑞豐（左）找來前副總統呂秀蓮（右）加持，以取信投資人。（圖／翻天暢國際藝術方瑞豐臉書）

為了取信投資大眾，方瑞豐等人還曾在公司活動上，找來前副總統呂秀蓮等政壇名人「加持」，還舉辦多場國寶文物展，吹噓每股能獲利3000元等話數，吸引投資人認購未上市股票，吸金3億多元後，公司營運卻出現問題，投資人氣炸提告。

檢、警偵辦後，發現方瑞豐等3人展出的文物有不少贗品，而且為了增加資金來源，還進行不實辦理增資，又起了另一間公司，將資本額由200萬元增加到4億多元。

法院審理時，方男等人都否認古董是假貨。林茂唐辯稱，公司文物都是方瑞豐的收藏，方有出具文物鑑定書，但法官查出，方瑞豐曾向檢察官坦承，有些文物是他到菜市場跟古董攤購入，雖然沒有證書，但他以40年鑑定經驗認定「都是真的」。

高雄高分院找來國內專家鑑定後，發現絕大部分珍品都是近代仿作的工藝品，因此認定3人觸犯詐欺取財、違反證交法等罪事證明確，重判林茂唐、陳麗卿夫婦徒刑10年6月、8年6月徒刑，方瑞豐則判刑5年10月，全案可上訴。