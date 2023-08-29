　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B詐騙案　高檢署公布「明星檢察官」涉案調查結果

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣高等檢察署公布調查結果。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

im.B詐騙案偵查終結，檢方起訴主謀曾耀鋒等30人。而本案爆發時，立委曾在5月間質詢，有台灣高等檢察署「明星檢察官」涉入本案，檢方因此介入調查。高檢署於29日公布調查結果，認為該名檢察官雖兩度與曾男同桌共席，但該名檢察官事先並不知情，並無違反倫理規範或有何不當。

「im.B借貸平台詐騙案」在今年5月間爆發後，就有不少司法界人員捲入本案。當時立委質詢，台灣高檢署曾經擔任過地檢署襄閱主任檢察官的「明星檢察官」，也曾經與詐騙案主嫌等人飲宴。事情曝光後，高檢署隨即介入調查，並訪談7人次、調取資料9次，高檢署於29日公布調查結果。

高檢署指出，媒體稱該名檢察官於2020年9月間於台北市中山區高級日本料理店與曾姓被告餐敘，不過經調查後，該名檢察官當天並未參與此次飲宴。此外，該名檢察官曾於2020年3月、2021年10月，兩度與曾姓被告同桌，其中2020年3月的飲宴時，乃因朋友邀約出席，到餐廳後才知道曾姓被告也在場，事前不知曾姓被告會到場，亦無承辦曾姓被告之相關案件。至於2021年10月這次，因當時餐廳人數眾多，並無與曾姓被告同桌飲宴。

高檢署認為，兩次餐敘並無悖於民間禮俗，另外間隔達1年半以上；而該名檢察官事後也未參與本件刑事案件偵辦過程。最後高檢署認為，這兩次餐敘並無損及司法公正、中立、廉潔、正直形象或名譽。

ET快訊
郭台銘：我選舉不用募款！一毛錢都不要
台灣疫苗成就新突破　高端技轉授權給世衛「創全球首例」
停車場3車遭砸留血跡　「開鎖達人」剛買的百萬跑車也慘了
快訊／台東宣布了　13縣市正常上班課
LIVE／蘇拉「最近時刻」將到！　氣象局最新說明
哈佛博士點名「1種糖」不用戒！
柯文哲握手快閃！郭台銘自飲奶茶　嘆「我連柯說什麼都聽不到」
饒河夜市爆「千元袋裝芭樂」坑殺觀光客！市場處出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永和停車場3車遭砸留血跡　「開鎖達人」剛買的百萬跑車也慘了

快訊／酒商猝死台中市議會前廣場！獨坐椅上突倒地

im.B詐騙案　高檢署公布「明星檢察官」涉案調查結果

快訊／新店民宅氣爆竄火煙　警消佈線破門搶救…1人預防性送醫

彰化里長怨攤商被抄...都是他檢舉　網刷一排力挺：謝謝醫師！

搶手提包不成...男改搶「飲料+杯套」　桃園怪男下場有夠慘

美甲做5天就分離！「重訓敲到」店家拒修補　正妹評1星遭求償10萬

凌晨偷走40份當日報紙賤賣18元　22歲男辯：以為是舊的

「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！判17年遭通緝　死者母淚：是種折磨

雨彈狂炸！屏東淹水慘況曝光…「水深半顆輪胎」騎士冒雨狼狽通過

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

永和停車場3車遭砸留血跡　「開鎖達人」剛買的百萬跑車也慘了

快訊／酒商猝死台中市議會前廣場！獨坐椅上突倒地

im.B詐騙案　高檢署公布「明星檢察官」涉案調查結果

快訊／新店民宅氣爆竄火煙　警消佈線破門搶救…1人預防性送醫

彰化里長怨攤商被抄...都是他檢舉　網刷一排力挺：謝謝醫師！

搶手提包不成...男改搶「飲料+杯套」　桃園怪男下場有夠慘

美甲做5天就分離！「重訓敲到」店家拒修補　正妹評1星遭求償10萬

凌晨偷走40份當日報紙賤賣18元　22歲男辯：以為是舊的

「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！判17年遭通緝　死者母淚：是種折磨

雨彈狂炸！屏東淹水慘況曝光…「水深半顆輪胎」騎士冒雨狼狽通過

今晚不平安喜樂！　陳禹勳辛辣直言：二軍投手「沒準備好進職棒」

肯爺遊威尼斯惹議！新婚嬌妻「當眾跪下幫尪服務」挨轟：逮捕他們

不斷更新／德保拉8.1局退場　兄弟3比1領先統一獅

獨家／《陌生人》田慧振演活未婚單親媽　笑認「跟秀英初見超尬」

快訊／日本男籃沒能再寫奇蹟　20分慘敗澳洲無緣世界盃16強

不斷更新／屏東6鄉鎮停班停課！全台颱風假一覽　14縣市正常上班課

獨家／秀英曝與《陌生人》田慧振私下真實互動！喜喊話台粉：期待見大家

寶成子公司賣9047張精英股票　淨賺破億元

笑說「沒人關注我」　打4屆亞運的周天成盼下屆還有機會

捲《好聲音》風暴　那英取消音樂節「10月演唱會又延期」粉絲傻眼

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

社會熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

「海豚灣戀人」童星通緝照曝光！

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

救護車枋寮戰備道撞機車　騎士不治

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死

即／海陸新訓中心遺失手槍！竟以玩具槍調包

收納車變娃娃車！2幼童滑落車道高速撞牆畫面曝

醫師變身「檢舉魔人」！里長怨攤商都被迫收掉

台中高中生輕生案　重啟調查結果出爐

即／木柵動物園員工右腿捲入砂輪機　送醫搶救中

「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！死者母淚：是種折磨

繳30萬拿回1千多！老人會宣告破產　長者大罵：沒良心

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

更多熱門

相關新聞

im.B吸金案遭列被告　鄭文燦：沒證據竟任意指控

im.B吸金案遭列被告　鄭文燦：沒證據竟任意指控

網路借貸媒合平台im.B涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署偵查終結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人。針對遭列他字案偵查，行政院副院長鄭文燦29日受訪說，「我也不認識曾國緯、也沒有往來，更沒有人事的請託，這些都沒有證據竟然可以任意的指控，我因此也提出告訴」。

調查官投資im.B逾1200萬遭套牢　退佣2萬要受罰

調查官投資im.B逾1200萬遭套牢　退佣2萬要受罰

批im.B吸金案鋸箭式偵辦　黃國昌：司法改革從笑話到讓人想爆髒話

批im.B吸金案鋸箭式偵辦　黃國昌：司法改革從笑話到讓人想爆髒話

7年坑90億！im.B主嫌跑路還酒駕

7年坑90億！im.B主嫌跑路還酒駕

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

關鍵字：

法律人權im.B高檢署檢察官曾耀鋒調查飲宴

讀者迴響

熱門新聞

屏東6鄉鎮停班停課！全台颱風假一覽

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉颱風來襲！南投彰化明正常上班課

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面