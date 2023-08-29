im.B詐騙案　高檢署公布「明星檢察官」涉案調查結果

▲台灣高等檢察署公布調查結果。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

im.B詐騙案偵查終結，檢方起訴主謀曾耀鋒等30人。而本案爆發時，立委曾在5月間質詢，有台灣高等檢察署「明星檢察官」涉入本案，檢方因此介入調查。高檢署於29日公布調查結果，認為該名檢察官雖兩度與曾男同桌共席，但該名檢察官事先並不知情，並無違反倫理規範或有何不當。

「im.B借貸平台詐騙案」在今年5月間爆發後，就有不少司法界人員捲入本案。當時立委質詢，台灣高檢署曾經擔任過地檢署襄閱主任檢察官的「明星檢察官」，也曾經與詐騙案主嫌等人飲宴。事情曝光後，高檢署隨即介入調查，並訪談7人次、調取資料9次，高檢署於29日公布調查結果。

高檢署指出，媒體稱該名檢察官於2020年9月間於台北市中山區高級日本料理店與曾姓被告餐敘，不過經調查後，該名檢察官當天並未參與此次飲宴。此外，該名檢察官曾於2020年3月、2021年10月，兩度與曾姓被告同桌，其中2020年3月的飲宴時，乃因朋友邀約出席，到餐廳後才知道曾姓被告也在場，事前不知曾姓被告會到場，亦無承辦曾姓被告之相關案件。至於2021年10月這次，因當時餐廳人數眾多，並無與曾姓被告同桌飲宴。

高檢署認為，兩次餐敘並無悖於民間禮俗，另外間隔達1年半以上；而該名檢察官事後也未參與本件刑事案件偵辦過程。最後高檢署認為，這兩次餐敘並無損及司法公正、中立、廉潔、正直形象或名譽。