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社會 社會焦點 保障人權

im.B吸金90億逾500人受害　首腦曾耀鋒等5人今移審決定是否續押

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦槍砲通緝犯曾耀鋒（化名曾國緯）利用im.B借貸平台涉吸金90億元詐騙案，日前起訴曾男與女友張淑芬共31人涉犯《銀行法》等罪嫌，今（1日）將在押的曾男5嫌連同卷證移審台北地院，經人工抽籤分案，由重大金融案件專庭法官許芳瑜中籤受命，與審判長江俊彥、陪席法官林彥成共組合議庭審理，今下午3點召開接押庭調查5嫌是否續押。

▲▼台北地檢署起訴im.B平台主嫌曾耀鋒等31人涉吸金90億元，今（1日）移審台北地院人工抽籤分案。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署起訴im.B平台主嫌曾耀鋒等31人涉吸金90億元，今（1日）移審台北地院人工抽籤分案，卷證數量甚多。（圖／記者黃哲民攝）

檢方起訴指稱，曾耀鋒在2016年間，因觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》被判刑2年6月定讞，拒不到案服刑被桃園地檢署通緝，曾男同年間由父親曾明祥掛名台灣金隆興業股份有限公司負責人，自己化名為「總經理曾國緯」，開始創設不動產債權媒合平台。

曾耀鋒起初透過自己的平台，出資約2000萬元投資他人債權，後於2018年架設im.B平台擴大規模，宣稱運用P2P（人對人Person to Person，去除銀行中介，直接媒合「借」與「貸」雙方）提供債權媒合服務，先由原始債權人借錢給需要資金的人，im.B平台再切割這些「不動產債權」或「票貼債權」，讓投資人認購藉此定期收取利息，im.B號稱每年獲利可達9%到13%。

▲▼台北地檢署起訴im.B平台主嫌曾耀鋒等31人涉吸金90億元，今（1日）移審台北地院人工抽籤分案。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院刑事庭長吳承學代表抽籤，由專庭法官許芳瑜中籤承審im.B平台吸金案。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指出，曾耀鋒預先創造近200個假投資人狀似投資熱絡，因此陸續吸引至少537名被害人加入，但實際需要借錢的人不多，曾男用人頭扮演假的原始債權人，讓被害人去認購這些根本不存在的債權，im.B再以後金補前金方式，支付被害人利息以及到期本金，今年（2023年）4月平台出現資金缺口、週轉不靈，受害人領不到本息，成立自救會揭發。

檢方今年5月指揮警方拘提企圖潛逃的曾耀鋒與女友張淑芬等人到案，查扣不法所得包括現金、存款，連同曾男收藏酒類、藝術品與張淑芬的名牌包經拍賣變價所得共2356萬餘元，另扣得保險債權、股票共值955萬餘元，還有78筆土地、建物的公告現值共約5.6億元，而曾男等人從2016年至今，吸金總額初估為90億元。

▲▼im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（曾國緯）與女友張淑芬被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲im.B平台吸金案主嫌曾耀鋒（前，化名曾國緯）與女友張淑芬（後）到案羈押至今。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方本周二（8月29日）依《銀行法》吸金、《洗錢防制法》洗錢與《刑法》使公務員登載不實文書等罪嫌，起訴曾耀鋒等31名被告，因人、卷甚多，檢方今才將在押的曾男、張淑芬、im.B營業處長陳振中、財務主管潘志亮與協理顏妙真等5嫌，連同卷證移送北院審理。

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