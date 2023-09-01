　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

WMI世界數學總決賽　花蓮4學生獲獎奪4面獎牌

▲縣長徐榛蔚接見4名獲獎學生，讚許學生們優異的表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚接見4名獲獎學生，讚許學生們優異的表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023年於南韓辦理的WMI世界數學邀請賽國際總決賽，花蓮縣學子共獲1金、1銀、1銅、1鑽石獎，共4位學生獲獎，縣長徐榛蔚8月31日特別頒發獎金表揚獲獎學生，讚許學生們優異的表現，更寄望學生們在求學的道路上再接再勵，持續為花蓮爭光。

▲縣長徐榛蔚接見4名獲獎學生，讚許學生們優異的表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚頒發獎金表揚，期許再接再勵，持續為花蓮爭光。

花蓮今年有四位學子赴韓國參加2023年世界數學邀請賽（World Mathematics Invitational，簡稱WMI）世界總決賽，從超過千名考生中脫穎而出，獲得獎項。分別是辜證向同學就讀花蓮何嘉仁國際幼稚園大班獲得「Diamond Award」（鑽石獎）、李威逸同學就讀花蓮高中11年級獲得「Gold Award」(金獎)、張勝崴同學就讀花蓮天主教私立海星中學7年級獲得「Silver Award」(銀獎)、辜新雨同學就讀花蓮波斯頓實驗教育小學3年級獲得「Bronze Award」(銅獎)。

▲縣長徐榛蔚接見4名獲獎學生，讚許學生們優異的表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與4名獲獎學生合影。

縣府教育處指出，WMI世界數學競賽自2013年開始舉辦，每年決賽在不同國家舉辦，今年有來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲共17個國家、1,275名選手參加（自幼稚園大班到高中二年級），角逐各個年級的獎牌。學生藉著WMI可以激發學習興趣、提升數學思維，培育數學應用能力，在培育、展示孩子思維優勢的同時，為孩子現在或將來進入國內外各級名校提供資質證明與保障。

ET快訊
快訊／海葵路徑再南修！　恐滯留「影響拉長到下周三」
群創處長「寶貝3號」提告了！　她曝：老公年薪2000萬
台灣TOYOTA Corolla Cross新年式　7車型售
快訊／雨區擴大！8縣市大雨特報　雨炸到晚上
快訊／20:30發布海上警報！　海葵直撲「雨炸全台」
陳天仁想激戰男友…往下一摸「哇麻糬」尷尬
最新路徑出爐！海葵恐陷「鞍型場」滯留2天
再找到「32件罹難者遺物」　多支iPhone、情侶合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

台東縣府推出都市計畫UMA圖台

開學後學童互動多　台東縣衛生局提醒家長嚴防腸病毒

WMI世界數學總決賽　花蓮4學生獲獎奪4面獎牌

台灣東大門敞開迎賓！泰國20家旅行業者踩線　花蓮高規格接待

潰壩危機解除！受助杜蘇芮颱風　花蓮豐坪溪上游堰塞湖消失

世界有機青年高峰會9 ／13花蓮登場　30國家及地區代表參加

海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

婦銀行領94萬要修屋　「拒說裝潢公司」東港警拆穿阻詐

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

台東縣府推出都市計畫UMA圖台

開學後學童互動多　台東縣衛生局提醒家長嚴防腸病毒

WMI世界數學總決賽　花蓮4學生獲獎奪4面獎牌

台灣東大門敞開迎賓！泰國20家旅行業者踩線　花蓮高規格接待

潰壩危機解除！受助杜蘇芮颱風　花蓮豐坪溪上游堰塞湖消失

世界有機青年高峰會9 ／13花蓮登場　30國家及地區代表參加

海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

婦銀行領94萬要修屋　「拒說裝潢公司」東港警拆穿阻詐

「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

調查局連破跨境電信詐團！衣櫃裝減音工具　逮10嫌5羈押

東京迪士尼海洋最新3園區「空拍實景曝」！有樂佩公主高塔、夢幻島

普渡不忘往生毛孩！供桌擺滿寵物鮮食　「黑嘴小保全」嚴肅臉保護

俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

惜食正夯！　用APP輕鬆達成環保又經濟

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

豐原高中生遭霸凌輕生！前學務主任不當管教　市府開鍘：停聘1年

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大　恐滯留「影響拉長到下周三」　

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

地方熱門新聞

台南安平路淹小河　他示警：以後恐成常態

南投「汽車蓋車牌」鬼月避邪？真相曝光

南警黃偉倫錄取特種考試警察人員三等考試

「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

新北市府中元普渡「拜超巨大乖乖」　 供品將捐贈弱勢家庭

婦領94萬修屋　東港警拆穿阻詐

桃園中山國小開學日充滿數位科技風

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

資源回收換好康　9、10月最後2場次兌換活動

潰壩危機解除　花蓮豐坪溪上游堰塞湖消失

南消強力取締瓦斯

雲林萡子寮港區慘淹　張麗善盼中央協助

海葵颱風逐漸逼近　第十河局嚴陣以待

東大門敞開迎賓　泰國20家旅行業訪花蓮踩線

更多熱門

相關新聞

花蓮海星中學張勝崴　勇奪世界數學總決賽銀牌

花蓮海星中學張勝崴　勇奪世界數學總決賽銀牌

花蓮海星中學八年級學生張勝崴日前代表台灣前往韓國參加「2023年世界數學邀請賽韓國總決賽」，榮獲銀牌。日前在媽媽及海星中學校長陳海鵬的陪同下，將獎牌與獎狀向市長魏嘉彥分享，並接受魏市長頒發獎學金，恭喜他載譽歸國，為花蓮爭取榮耀，更成為台灣之光。

優待機票福利業界最佳！華航奪「亞洲最佳企業雇主」獎

優待機票福利業界最佳！華航奪「亞洲最佳企業雇主」獎

杭州亞運獎牌造型「三面雲山一面城」 靈感來自「良渚文化」

杭州亞運獎牌造型「三面雲山一面城」 靈感來自「良渚文化」

花蓮創新創業總決賽6 ／18登場　總獎金60萬

花蓮創新創業總決賽6 ／18登場　總獎金60萬

全國有機茶評鑑　花蓮7茶農參賽6得獎

全國有機茶評鑑　花蓮7茶農參賽6得獎

關鍵字：

WMI數學總決賽獲獎獎牌

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面