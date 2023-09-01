WMI世界數學總決賽　花蓮4學生獲獎奪4面獎牌

▲縣長徐榛蔚接見4名獲獎學生，讚許學生們優異的表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023年於南韓辦理的WMI世界數學邀請賽國際總決賽，花蓮縣學子共獲1金、1銀、1銅、1鑽石獎，共4位學生獲獎，縣長徐榛蔚8月31日特別頒發獎金表揚獲獎學生，讚許學生們優異的表現，更寄望學生們在求學的道路上再接再勵，持續為花蓮爭光。

▲徐榛蔚頒發獎金表揚，期許再接再勵，持續為花蓮爭光。

花蓮今年有四位學子赴韓國參加2023年世界數學邀請賽（World Mathematics Invitational，簡稱WMI）世界總決賽，從超過千名考生中脫穎而出，獲得獎項。分別是辜證向同學就讀花蓮何嘉仁國際幼稚園大班獲得「Diamond Award」（鑽石獎）、李威逸同學就讀花蓮高中11年級獲得「Gold Award」(金獎)、張勝崴同學就讀花蓮天主教私立海星中學7年級獲得「Silver Award」(銀獎)、辜新雨同學就讀花蓮波斯頓實驗教育小學3年級獲得「Bronze Award」(銅獎)。

▲徐榛蔚與4名獲獎學生合影。

縣府教育處指出，WMI世界數學競賽自2013年開始舉辦，每年決賽在不同國家舉辦，今年有來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲共17個國家、1,275名選手參加（自幼稚園大班到高中二年級），角逐各個年級的獎牌。學生藉著WMI可以激發學習興趣、提升數學思維，培育數學應用能力，在培育、展示孩子思維優勢的同時，為孩子現在或將來進入國內外各級名校提供資質證明與保障。