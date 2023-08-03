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為國爭光！花蓮海星中學張勝崴　勇奪世界數學總決賽銀牌

▲花蓮海星中學八年級學生張勝崴，代表台灣參加世界數學總決賽榮獲銀牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮海星中學八年級學生張勝崴，代表台灣參加世界數學總決賽榮獲銀牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮海星中學八年級學生張勝崴日前代表台灣前往韓國參加「2023年世界數學邀請賽韓國總決賽」，榮獲銀牌。日前在媽媽及海星中學校長陳海鵬的陪同下，將獎牌與獎狀向市長魏嘉彥分享，並接受魏市長頒發獎學金，恭喜他載譽歸國，為花蓮爭取榮耀，更成為台灣之光。

▲花蓮海星中學八年級學生張勝崴，代表台灣參加世界數學總決賽榮獲銀牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

張勝崴同學表示，這次是第一次參加國際型賽事，對於能和全世界優秀的選手競爭感到非常興奮，也察覺到自己還需要持續精進，多向前輩們學習，才能更上一層樓，達成更高的目標，這次的比賽對往後的學習生涯都是很重要的養分，也感謝魏市長親自給予肯定，這將成為很大的動力，希望未來能繼續努力，再為學校、花蓮及台灣爭光。

▲花蓮海星中學八年級學生張勝崴，代表台灣參加世界數學總決賽榮獲銀牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲張勝崴在媽媽及海星中學校長陳海鵬陪同下，與市長魏嘉彥分享獎牌與獎狀。

張同學的媽媽是花蓮法界知名專家何叔孋，她分享，勝崴從小就喜愛數學，英文也非常優異，就讀海星國小三年級時便跳級學習數學，五年級即接受海星中學黃明真老師指導，並在各項賽事得到傑出表現，感謝校方及導師保淑卿的支持及包容，將課程做彈性安排，讓勝崴得以安心學習。這次在台灣選拔賽取得資格後，因腸胃炎而沒有全程參與清華大學培訓，一度擔心他沒有機會拿出實力，幸好勝崴沉著應戰、耐心解題，將世界銀牌帶回台灣。

▲花蓮海星中學八年級學生張勝崴，代表台灣參加世界數學總決賽榮獲銀牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

海星中學校長陳海鵬表示，親師生合作才能成就良好的教育成果，感謝媽媽的用心栽培及全程參與，讓勝崴在國際賽事中脫穎而出，也恭喜勝崴獲獎，期待未來他能再接再厲，海星中學全體師生都感到與有榮焉。他指出，校方將持續支持學生發揮專長，尊重孩子的興趣，並引導他們找到自信及方向，相信每位孩子都能成為海星之光及台灣之光。

▲花蓮海星中學八年級學生張勝崴，代表台灣參加世界數學總決賽榮獲銀牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市長魏嘉彥致贈獎學金，恭喜載譽歸國。

魏嘉彥恭喜張勝崴同學在國際賽事得到如此優異的成績，WMI集結世界各地的數學高手，能在這項賽事取得獎項實屬不易，相信勝崴一定付出很多心血，期盼未來他能在數學領域中持續精進，將來成為台灣的頂尖人才。魏嘉彥說，每一位孩子都是國家未來不可或缺的棟樑，相信花蓮孩子們的資質絕對不亞於其他縣市，期待能看到他們繼續在國際舞台上發光發熱、為國爭光。

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