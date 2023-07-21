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優待機票福利業界最佳！華航奪「亞洲最佳企業雇主」獎

▲▼中華航空榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎，資深副總經理陳奕傑代表領獎。（圖／華航）

▲中華航空榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎，資深副總經理陳奕傑代表領獎。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

中華航空獲2023亞洲最佳企業雇主獎 (HR Asia Best Companies to Work for In Asia) ，華航今年為首次參加評選，就從339家企業中脫穎而出。華航表示，員工為公司最重要資產，除提供具經爭力薪資、業界最優機票福利外，並致力員工照顧，打造更友善職場環境，讓員工樂在工作，以華航人為榮。

亞洲最佳企業雇主獎是由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物《HR Asia》主辦，為亞洲區人力資源管理領域具指標性的獎項，2013年開始在馬來西亞辦理選拔，台灣區評選迄今已邁入第6屆；評分標準主要分為兩部分，包含問卷調查及線上企業宣傳簡報。

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華航表示，華航視員工為公司最重要的資產，除提供具市場競爭力的薪資報酬、優質的工作條件與環境，並設有完善職務培訓和多元的職涯規劃，確保員工就業安全與成長。

▲▼中華航空榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎。（圖／華航）

▲中華航空榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎。（圖／華航）

另華航也強調，華航有多項優於業界的福利和各項健康保護措施，尤其優待機票福利是業界最佳，讓員工攜家帶眷暢遊世界航點，平衡工作與家庭生活。

華航指出，今年規畫擴大徵才，已陸續招募地勤、客服、航務簽派員、人資、會計、修護、客艙組員、資訊人員等職務，並全年持續招考培訓機師。

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