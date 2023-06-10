　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幾乎全獲獎！全國有機茶評鑑　花蓮7家茶農參賽6家得獎

▲▼全國有機茶評鑑，花蓮7家茶農參賽，有6家得獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全國有機茶評鑑，花蓮7家茶農參賽，有6家得獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮茶農在2023全國有機茶分類分級TAGs評鑑活動，展現優異的製茶技術與品質，屢獲佳績。縣長徐榛蔚特別表示祝賀，並勉勵茶農再接再厲、精益求精，花蓮特色茶不僅是全國知名的茶品，更向國際市場邁進。

本次評鑑由農委會茶業改良場主辦，採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment & Grading system, TAGs）制度，依據茶葉的外觀、水色、香氣和滋味進行評分，並結合有機認證和農藥檢測，確保產品的安全性和可追溯性。

▲▼全國有機茶評鑑，花蓮7家茶農參賽，有6家得獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣共有7家茶園參加這次的評鑑，其中富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉各有茶農得獎。富里鄉六十石山益順休閒農莊林俊傑，以球形烏龍茶組獲得精選獎；玉里鎮赤科山伊禾茶莊黃文諄，以球形烏龍茶組獲得1精選及1優選；赤科山露予莊園陳錦竹，以球形烏龍茶組獲得優選；瑞穗鄉有機生態農場，以球形烏龍茶組獲得1特選、1優選；名鶴茶園粘寬柔，以球形烏龍茶組獲得2精選及3優選；清風茶園謝文育，以條形包種茶組獲得優選獎。

▲▼全國有機茶評鑑，花蓮7家茶農參賽，有6家得獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮擁有全國最大的有機農業生產面積，也是有機茶主要產區之一。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣擁有全國最大的有機農業生產面積，有機茶也是全國主要產區之一，有許多優秀的製茶師及用心的茶農，在這次的評鑑中展現了花蓮茶的風味和品質，將持續支持與協助花蓮茶產業發展，提升花蓮茶品的知名度與競爭力，讓花蓮茶成為台灣主要代表性之茶品。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
鍾沛君「爆料時機點」有玄機！　他驚：是個狠角色
超商起火向上猛燒！　軍職弟躲3樓浴室慘死
28歲泛舟男失聯7天！　家屬「公布特徵」懸賞10萬
台灣寶可夢冠軍「作弊過程」全被錄！　懲處出爐
巴比妥外觀曝光！　藥師點名1方式查源頭
快訊／文山區宮廟「全面燃燒」！　1男全身焦黑慘死
為信教遷居！女疑「借竅驅魔」全身瘀青詭亡　家屬曾勸勿迷信

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

偏鄉醫療典範！　花蓮慈院「全人醫療整合計畫」成果國際重視

幾乎全獲獎！全國有機茶評鑑　花蓮7家茶農參賽6家得獎

梁律國際法律事務所開幕　以專業力量為性騷擾受害者提供法律支援

不再長者揹長者！門諾出借電動爬梯機　9旬翁輕鬆返家

研考會清查市長信箱及1999民眾陳情案　 未接獲反應幼兒園疑似餵藥案

擴大1200月票通勤範圍　徐玉樹爭取4公車路線納入

新北出招！創投媒合暨商業交流會促成1.5億商機

新北倡議加薪抗通膨！27家精典企業力行　形成良善共好循環

許智雄接棒父親茶園15年　終奪石碇區包種茶特等獎

國小校長長年性騷還一路升官　律師：隱匿者二犯才解聘造成僥倖心態

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

偏鄉醫療典範！　花蓮慈院「全人醫療整合計畫」成果國際重視

幾乎全獲獎！全國有機茶評鑑　花蓮7家茶農參賽6家得獎

梁律國際法律事務所開幕　以專業力量為性騷擾受害者提供法律支援

不再長者揹長者！門諾出借電動爬梯機　9旬翁輕鬆返家

研考會清查市長信箱及1999民眾陳情案　 未接獲反應幼兒園疑似餵藥案

擴大1200月票通勤範圍　徐玉樹爭取4公車路線納入

新北出招！創投媒合暨商業交流會促成1.5億商機

新北倡議加薪抗通膨！27家精典企業力行　形成良善共好循環

許智雄接棒父親茶園15年　終奪石碇區包種茶特等獎

國小校長長年性騷還一路升官　律師：隱匿者二犯才解聘造成僥倖心態

洗地「落跑市長侯友宜」警帶回至今查無不法　他：難不成是氣候法？

看不出已經62歲！不老男神費翔展現「結實大胸肌」回歸大螢幕

快訊／聯結車失控猛撞路燈！砸無辜女騎士　折甘蔗打橫躺4車道

賈永婕2女兒都送去美國！被酸「為何不唸台灣的大學」　她直球回應了

快訊／國1南下路竹段「4車連環撞」！　占用內車道…回堵5K

越南高溫釀電力短缺　三星、蘋果供應鏈受影響

大谷翔平3安扛超大號2分砲　本季第6勝再等等

偏鄉醫療典範！　花蓮慈院「全人醫療整合計畫」成果國際重視

俄國稱炸毀烏軍豹2型坦克！現場畫面曝　多家情報機構證實：是真的

台中夜校妹270度迴轉撞爆超商　拍抖音：人生第一台車離開我了

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

地方熱門新聞

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

律師：隱匿校園性侵害案者二犯才解聘造成僥倖心態

研考會清查市長信箱及1999民眾陳情案　 未接獲反應幼兒園疑似餵藥案

不再長者揹長者　門諾出借電動爬梯機

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

特戰蛙人秀大肌肌　「榮譽隊員」江啟臣搶自拍

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

桃園小學生青菜吃光光　教育局曝絕招

會考成績出爐　竹市大放異彩！

擴大1200月票通勤範圍　爭取4公車路線納入

南消結合汽車零件大廠東陽實業廠演練

新冠肺炎、流感疫情攀升！

更多熱門

相關新聞

桃園好棧特色民宿評鑑服務健檢　開放報名

桃園好棧特色民宿評鑑服務健檢　開放報名

桃園自助遊，民宿如何找？桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟31日表示，桃園市合法設立民宿共有118家，為提升桃園市民宿產業發展，朝向「品質國際化、服務多元化」為目標，藉由「住民宿、玩桃園」的旅遊方式，透過特色民宿吸引旅客入住，成為旅行桃園的起點，進行區域或跨區觀光體驗，營造出屬於桃園特色的旅遊氛圍。

三芝茶農助婦女就業　產製櫻花茶享譽國際

三芝茶農助婦女就業　產製櫻花茶享譽國際

八八會館調查爆洩密　律師控記者竊聽

八八會館調查爆洩密　律師控記者竊聽

九河局評鑑水利建造物　花蓮3處設施獲肯定

九河局評鑑水利建造物　花蓮3處設施獲肯定

福寶建設軟實力寵粉　董座陳慶曄用行動貫徹「一家親」

福寶建設軟實力寵粉　董座陳慶曄用行動貫徹「一家親」

關鍵字：

獲獎有機茶評鑑茶農得獎

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

機車天天擋出入口！店家求讓道「收1回信傻眼了」

沒有海鮮！國人「10大食物過敏原」　第1名幾乎天天吃

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面