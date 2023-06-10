幾乎全獲獎！全國有機茶評鑑　花蓮7家茶農參賽6家得獎

▲▼全國有機茶評鑑，花蓮7家茶農參賽，有6家得獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮茶農在2023全國有機茶分類分級TAGs評鑑活動，展現優異的製茶技術與品質，屢獲佳績。縣長徐榛蔚特別表示祝賀，並勉勵茶農再接再厲、精益求精，花蓮特色茶不僅是全國知名的茶品，更向國際市場邁進。

本次評鑑由農委會茶業改良場主辦，採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment & Grading system, TAGs）制度，依據茶葉的外觀、水色、香氣和滋味進行評分，並結合有機認證和農藥檢測，確保產品的安全性和可追溯性。

花蓮縣共有7家茶園參加這次的評鑑，其中富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉各有茶農得獎。富里鄉六十石山益順休閒農莊林俊傑，以球形烏龍茶組獲得精選獎；玉里鎮赤科山伊禾茶莊黃文諄，以球形烏龍茶組獲得1精選及1優選；赤科山露予莊園陳錦竹，以球形烏龍茶組獲得優選；瑞穗鄉有機生態農場，以球形烏龍茶組獲得1特選、1優選；名鶴茶園粘寬柔，以球形烏龍茶組獲得2精選及3優選；清風茶園謝文育，以條形包種茶組獲得優選獎。

▲花蓮擁有全國最大的有機農業生產面積，也是有機茶主要產區之一。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣擁有全國最大的有機農業生產面積，有機茶也是全國主要產區之一，有許多優秀的製茶師及用心的茶農，在這次的評鑑中展現了花蓮茶的風味和品質，將持續支持與協助花蓮茶產業發展，提升花蓮茶品的知名度與競爭力，讓花蓮茶成為台灣主要代表性之茶品。