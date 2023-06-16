　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

杭州亞運獎牌造型「三面雲山一面城」　靈感來自「良渚文化」

▲杭州亞運主辦方公布獎牌設計概念及創作靈感來源。（圖／翻攝新華社）

▲杭州亞運主辦方公布獎牌設計概念及創作靈感來源。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州亞運倒數100天，主辦方昨（15）日公布獎牌造型及設計靈感。據悉，獎牌名為「湖山」，創作靈感源於五千年前的良渚文明，配合上杭州的江南文化，在獎牌正面用線條勾勒出「三面雲山一面城」的圖像，呈現出杭州的山水風貌，外觀則是將方形玉琮和圓形獎章融為一體，蘊含中國文化的「方圓」之道。

▲杭州亞運主辦方公布獎牌設計概念及創作靈感來源。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，獎牌造型也表達了杭州生態文明之都的氣質，湖光山色，綠水青山，造就了金山銀山，也鑄就了金牌銀牌；更展現了勇攀高峰的體育精神，在層巒疊嶂中，運動健兒頑強拼搏，挑戰自我，攀登一個又一個高峰。

杭州亞運獎牌由中國美院工業設計系主任章俊傑帶領姜雨沁等設計團隊成員操刀，經兩年左右的時間反覆修改後創作完成。章俊傑透露，「獎牌設計意象匯聚杭州三大世界文化遺產——西湖、大運河、良渚古城遺址，打破亞運會標誌放在獎牌中心的常規版式，將標誌置於開闊的畫卷之上，體現開放包容的東方審美。」

此外，獎牌整體採用壓印成型、修整刷拋、鍍金鍍銀、表面防護等工藝。綬帶則是使用100%6A級桑蠶絲織成，以雙面手工縫合而成，符合本屆杭州亞運的綠色辦賽理念。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
未婚夫嫖妓拍大量性愛片　她崩潰：把什麼怪物帶回家
外國客戶來台看廠！　「乖乖全收掉」竟真的出事
唐吉訶德宣布「新生店取消24小時營業」！
快訊／高雄市議員遭搜索！　200萬交保
29歲女友生了！　83歲男星當爸「一度不信自己的」
許傑輝系花老婆「社群0動靜」！　友心疼近況
餵藥案政院出手！　王必勝連夜見11家長
快訊／新北市府潑漆　犯嫌抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023美販運人口報告上調港評級　駐港公署、港府痛批：荒唐報告

杭州亞運獎牌造型「三面雲山一面城」　靈感來自「良渚文化」

美中若持續「懸崖之上緊張關係」　季辛吉：台海可能發生軍事衝突

陸發改委：將抓緊推出恢復和擴大消費的政策文件

印度向中國手機製造商提新條件　要求任命印籍人士擔任CEO

去海底撈點半份生菜只來兩片　客人怒投訴...門市回「稱重符合標準」

噁男穿女裝混入大學女澡堂！偷拍一半被「眾女擒抱」送入警局

自動駕駛時速120公里「毀滅式追撞」　說明書：超100公里緊急制動無效

舞蹈家新劇「演員一大片肉色」挨批不雅！　楊麗萍：我最喜歡那段

廖怡琇海峽論壇致詞　稱朱立倫希望青年交流「不要掛上政治等號」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

2023美販運人口報告上調港評級　駐港公署、港府痛批：荒唐報告

杭州亞運獎牌造型「三面雲山一面城」　靈感來自「良渚文化」

美中若持續「懸崖之上緊張關係」　季辛吉：台海可能發生軍事衝突

陸發改委：將抓緊推出恢復和擴大消費的政策文件

印度向中國手機製造商提新條件　要求任命印籍人士擔任CEO

去海底撈點半份生菜只來兩片　客人怒投訴...門市回「稱重符合標準」

噁男穿女裝混入大學女澡堂！偷拍一半被「眾女擒抱」送入警局

自動駕駛時速120公里「毀滅式追撞」　說明書：超100公里緊急制動無效

舞蹈家新劇「演員一大片肉色」挨批不雅！　楊麗萍：我最喜歡那段

廖怡琇海峽論壇致詞　稱朱立倫希望青年交流「不要掛上政治等號」

獨／約喝茶變討債！借30萬被逼簽395萬本票　口罩還印「寶陽會」

掉入惡的黑洞！童星「附身演技」詮釋崩壞童年　揭未成年性侵傷口

詐團取簿手日租4千BMW上工　外送員小巷摸「怪怪信」破解了

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

太陽欲補強鋒線　美媒點KD前隊友渡邊雄太是最佳人選

台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

「納智捷改款新U6 Neo」試駕！入門價給你大空間、渦輪動力

許傑輝老婆「出差前1動作」讓尪不亂跑！　冰箱貼滿標籤：高招

民進黨性平爭議延燒　下午2點30分公布最新調查結果

大同股東會全面改選9席董事　董座喊「力拼明年配發股利」

大陸熱門新聞

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

破洞短褲被怒斥　夫竟也勸不要那麼穿

他買鴨仔蛋準備大吃　回到家33顆全孵化了

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

男扮女裝偷拍被抓包　供出「偷拍分享群組」

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

他說「猫屎很臭」　遭女學生便當砸頭

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦回應

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

大陸破6百萬年輕人失業！　官方：一周工作1小時就屬就業

睡中遭蜈蚣咬！女子痛醒驚見「嘴唇腫脹如香腸」嚇壞

陸疫後兩岸最大交流活動　海峽論壇16日登場

自動駕駛時速120公里「毀滅式追撞」 說明書：超100公里緊急制動無效

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！母崩潰還原現場

更多熱門

相關新聞

吳詩儀走出傷痛盼看齊學姐奪佳績

吳詩儀走出傷痛盼看齊學姐奪佳績

台灣拳擊女將吳詩儀，今年年初剛從休息大半年的肩傷復原，卻在金腰帶拳擊摩洛哥站奪銀後，因為更換教練的關係，經歷一段陣痛期，後續於全大運成功奪金，看似逐漸走出低潮，她也說，「看到學姐成績都很好，很想學習她們的精神，給自己一張成績單」。

受楊勇緯鼓舞！賴主恩目標亞運金牌

受楊勇緯鼓舞！賴主恩目標亞運金牌

柔道男神楊勇緯亞運前連拚兩大賽

柔道男神楊勇緯亞運前連拚兩大賽

黃筱雯「在意酸民」心理師幫開導

黃筱雯「在意酸民」心理師幫開導

亞運中華成棒培訓隊26人名單出爐

亞運中華成棒培訓隊26人名單出爐

關鍵字：

良渚文化文明體育亞運杭州文化獎牌文創設計

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面