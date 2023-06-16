杭州亞運獎牌造型「三面雲山一面城」　靈感來自「良渚文化」

▲杭州亞運主辦方公布獎牌設計概念及創作靈感來源。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州亞運倒數100天，主辦方昨（15）日公布獎牌造型及設計靈感。據悉，獎牌名為「湖山」，創作靈感源於五千年前的良渚文明，配合上杭州的江南文化，在獎牌正面用線條勾勒出「三面雲山一面城」的圖像，呈現出杭州的山水風貌，外觀則是將方形玉琮和圓形獎章融為一體，蘊含中國文化的「方圓」之道。

《新華社》報導，獎牌造型也表達了杭州生態文明之都的氣質，湖光山色，綠水青山，造就了金山銀山，也鑄就了金牌銀牌；更展現了勇攀高峰的體育精神，在層巒疊嶂中，運動健兒頑強拼搏，挑戰自我，攀登一個又一個高峰。

杭州亞運獎牌由中國美院工業設計系主任章俊傑帶領姜雨沁等設計團隊成員操刀，經兩年左右的時間反覆修改後創作完成。章俊傑透露，「獎牌設計意象匯聚杭州三大世界文化遺產——西湖、大運河、良渚古城遺址，打破亞運會標誌放在獎牌中心的常規版式，將標誌置於開闊的畫卷之上，體現開放包容的東方審美。」

此外，獎牌整體採用壓印成型、修整刷拋、鍍金鍍銀、表面防護等工藝。綬帶則是使用100%6A級桑蠶絲織成，以雙面手工縫合而成，符合本屆杭州亞運的綠色辦賽理念。