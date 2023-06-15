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青年實現夢想！花蓮創新創業總決賽6 ／18登場　總獎金60萬

▲▼在地青創業者以實際行動與參賽者及民眾分享夢想落地的艱辛與感動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼在地青創業者以實際行動與參賽者及民眾分享夢想落地的艱辛與感動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣第三屆HSH創新創業競賽6月18日上午9時起於美侖大飯店辦理決賽，競賽總獎金60萬元；下午3時30分起在地青創業者以快閃市集應援賽事，限時120分鐘。當日活動開放免費入場，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉，一起見證花蓮青年的創新創業想法，激盪無限創意火花。

縣長徐榛蔚鼓勵青年大膽創新、勇於實踐，透過賽事吸引各界關注，去年53組團隊參賽，今年攀升至75組團隊，初審入圍團隊計25組，包含餐飲、農業、數位科技與環境永續等各產業別，決賽精彩可期。

初審入圍團隊創新創意組15名，分別為水栽、以續為源、MISSION:POSSIBLE、一球入魂 茶檸波動球、E.A.S.Y!、恆心設計、S.I.X、有毛氏、青春緣夢隊、柚香馥聞、洛即若藜、海龜海龜翹、盒愛地球、蜜香紅茶及靈漓淨芝；構想實踐組10名，BEEIN蜜韾、Net Hero、加家食堂、吉安三寶商行、飛晴設計、食源縱谷、食嚐商號、原森影像工作室、數位淨零共好隊及擺渡碼頭創意事業工作室。

▲▼在地青創業者以實際行動與參賽者及民眾分享夢想落地的艱辛與感動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為讓參賽團隊有更完善的計畫商業模式及簡報表達能力，縣府於決賽前規劃「創業思維」及「簡報表達」二場培力課程，參與團隊表示，創業初期有很多想法，但想法要如何實踐還有一大段路程，透過創業課程的引導及講師的分享，了解團隊的機會與不足之處，獲益良多。

為響應青年的創新創業理想，在地青創業者以實際行動「快閃」創業市集，與參賽者、民眾共同分享夢想落地的艱辛與感動，參展單位包含木宣咖啡、一品醇商號、鎮一大理石有限公司、波特旅陶藝工作室、陸德環保有限公司、綠點生活有限公司、蛙神有限公司、昶宇微型水力發電團隊、基地文化及安頣貿易股份有限公司。
 

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