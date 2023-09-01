海葵颱風來襲！太平山國家森林遊樂區　9／2持續休園...步道也封閉

▲太平山國家森林遊樂區受海葵颱風影響 9/2持續休園。（圖／林業署宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

海葵颱風即將來襲，林業署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區位處遍遠山區，聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷之疑慮，顧及旅遊安全，因此太平山國家森林遊樂區9月2日(六）將持續預警性休園。另，林業署宜蘭分署轄下自然步道同步暫停開放。

先前颱風蘇拉逼近台灣時，農業部林業及自然保育署宜蘭分署太平山森林遊樂區位置遍遠，聯外道路逢豪大雨恐有封閉、中斷疑慮，宣布29日下午4時起預警性休園，結果尚未恢復通行，海葵颱風又接著來襲，因此持續休園。

林業署宜蘭分署轄下自然步道，包含太平山國家森林遊樂區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道，及其它社區型自然步道11條：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道。

實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。林業署宜蘭分署請民眾隨時關注太平山官網，也提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。