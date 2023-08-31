侯友宜赴郭台銘豪宅大廳喝咖啡　黃士修曝內幕：沒說讓大哥做4年

▲國民黨總統參選人侯友宜曾在郭董豪宅大廳與郭私下會面。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布以獨立參選人身份投入總統大選，以戰逼合換取和藍白陣營整合的空間，郭更透露參選前夕已和國民黨總統餐選人侯友宜會面，但談話內容，雙方三緘其口。如今傳出兩人碰面時郭曾說「讓大哥先做4年」，主流民意大聯盟發言人黃士修今（31）日嚴正否認，雙方僅是「破冰寒暄」，完全沒談政治議題。

黃士修今日上午接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪，談及郭、侯碰面議題，黃士修解釋，當初侯友宜稱拜訪郭台銘「三度不得其門而入」，實際情況是，侯友宜都突然來訪沒有事先邀約，有時候郭不在家、有時跑完一整天行程在休息無法見客，所以對侯市長不好意思。

黃士修說，侯友宜遠道而來，但沒有事先邀約，警衛通報他們也很尷尬，但他們想釋出善意，也謝謝侯友宜第一時間接球，願意喝咖啡。他說後來兩人真的有見面，但就只是破冰寒暄，沒有談任何的政治議題。

黃士修指出，侯、郭碰面是在郭台銘家大廳，因為侯友宜三次拜訪都沒見到，郭有些不好意思，而雙方碰面也有約之後的咖啡會，但並沒有談出具體事情，「不可能談好合成一組就取消8月28日的記者會」，就算郭、侯談好，但還有民眾黨主席柯文哲，所以不管怎樣，郭、侯見面不可能談這東西。

至於針對國民黨副主席連勝文爆料「侯下郭上」，黃士修則說，完全沒這件事，他也很困惑，郭辦昨晚發聲明，郭台銘跟連勝文一個月內沒有聯繫，郭台銘兒子郭守正跟連勝文之間聯繫，只僅於訊息傳遞，訊息內容只有見面邀約，不可能有侯下郭上，但連勝文昨晚發聲明改口，如果誤解郭意思，願意概括承受，希望大局為重。