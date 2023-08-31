「且戰且走」！10月連署破百萬柯侯就得談　黃士修：郭台銘自認第一

▲郭台銘宣布獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布獨立參選總統，接下來就是衝高連署書份數，依選罷法規定，連署人數門檻須達「最近一次立法委員選舉選舉總人數1.5％」，也就是須超過29萬人，才算通過。曾是重啟核四公投領銜人、目前擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問黃士修今（31）日接受訪問時表示，9月中一定會推連署，但若10月底整合成功，11月就不一定會送件，不過他也強調，連署是為了促進在野整和，因為其他兩位參選人都有政黨門票了，「這個戰略就是且戰且走」。

黃士修今日上午接受周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，被問到郭陣營積極準備連署事宜，黃指出，連署9月中一定會推，但若10月底整合成功，11月就不一定會送件，但他也強調，連署是為了促進在野整和，因為國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都有政黨門票了，若十月中就有一百萬，就隨時可以送。

主持人周玉蔻問，這是否為民眾黨嗆的「膽小鬼遊戲」，逼得柯侯不得不謹慎處理？黃士修反問，誰是膽小鬼？但黃也坦言，「這個戰略就是且戰且走」，因為其他參選人過去都不理郭在講什麼，也沒有要整合，因此郭台銘現在就要取得這張門票，大家平起平坐來談。

黃士修也解釋，若在10月中下旬談判成功，11月2日就不會去送件；「郭台銘當然要求連署書越多越好」！黃士修說，他們就會全力以赴，且主流民意大聯盟沒有預設前提，目標就是下架民進黨，郭台銘要跟侯友宜、柯文哲良性競爭，他相信自己是最好的，也會證明自己是最好的，是最強的那個人。