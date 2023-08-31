高端技轉WHO　她點李彥秀、高嘉瑜：還覺得擺爛、1劑1塊都嫌貴嗎？

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

高端日前成為被WHO首家納入C-TAP、MPP的疫苗。對此，台灣基進立委參選人吳欣岱31日指出，競選對手李彥秀說「高端一劑一塊都嫌貴」，高嘉瑜也說「高端擺爛，說打高端的人是次等公民」，現在還覺得高端一劑一塊都嫌貴嗎？內湖南港的生技業者，不會讓一個為了政治鬥爭攻擊本土產業的人成為民意代表。

吳欣岱指出，根據WHO的介紹，C-TAP是the COVID-19 Technology Access Pool的簡寫，這是一個針對武漢肺炎設置的平台，裡面收集了診斷、治療和疫苗等製作方式和智慧財產權的資料。MPP則是Medicines Patent Pool藥品專利聯盟，是聯合國支持的組織，針對世界上比較需要的藥品去談協議，納入專利庫後讓中低收入國家也能夠接受到相關治療。

吳欣岱說，這幾年的疫情，最讓她感到心痛的就是高端疫苗了，因為有幾位認識的優秀學長姐在高端工作，當時也去參觀了製作廠，完全理解到，國產疫苗的開發對於在疫情下的台灣，是多麼令人驕傲、耗費眾人心血甚至等同於戰略物資的存在。

吳欣岱直言，當時聽到製作過程，為了讓許多憂心的民眾快點打到疫苗，廠房全力啟動，為了運送和施打方便，迅速地調整劑型，協調製作原料等，這是台灣可以引以為傲的事，全民的健康權，應不分政治立場。

吳欣岱指出，日本在投資國產疫苗、抗病毒藥物的經費是以上百億在計算的，但是日本的反對黨不會說這是官商勾結，因為國產疫苗相當於是國家生技產業實力的展現，強化國家醫療生技產業必須是共識。同樣的情況在台灣，卻被中國國民黨用盡全力在抹黑。

吳欣岱舉例，李彥秀說「高端一劑一塊都嫌貴」、「扶持國產疫苗是民進黨政府囂張跋扈、草菅人命」、「掏空國家的錢」，連高嘉瑜也跟著說「高端擺爛，說打高端的人是次等公民」。

吳欣岱強調，李彥秀因著政治因素攻擊高端，高嘉瑜用為民眾爭取的理由施壓高端，沒有人想著好好培植、呵護本土產業成長，內湖南港的生技業者，不會讓一個為了政治鬥爭而毫不留情地攻擊本土產業的人成為民意代表。