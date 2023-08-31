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百萬YTR「擁蔣萬安」被出征　她轟側翼：會存什麼好心？

▲▼合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

▲許伯&簡芝無奈遭抹黑。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

記者皮心瑀／台北報導

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，卻因封面為與台北市長蔣萬安的摟抱合照，被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊。「許伯&簡芝—倉鼠人」上傳影片澄清，簡芝還為此忍不住落淚。民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱聲援，為了側翼粉專哭泣真的不值得，「她背後50位管理員，一周發文超過50篇，90%都在罵藍白，你說她會存什麼好心？」

「許伯&簡芝—倉鼠人」19日上傳台北市動物園影片，內容包括動物的養育、照顧、行為學及經費等問題，而台北市蔣萬安也出現在畫面中。「小劉醫師-劉宗瑀」發文痛批，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯。如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥是很中立的，章市長有什麼專業跟動物有關嗎？掰了」。

「許伯&簡芝—倉鼠人」為此出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府、動物園的錢，由於台北市動物園的門票26年來都維持60元，除了照顧、養育動植物外，還需支付保育員、飼育員薪水，因此合約中他們還會依照觀看次數捐錢給台北市動物園，與小劉醫師的說法完全相反，而蔣萬安是來賓，對方看到動物園內需要經費的情況也說出「沒問題」，這才是他們的目的，「這不是大家跟動物的勝利嗎？」「大家未來也可以拿這些片段來監督市長，不論怎麼說，動物才是贏家」。

劉宗瑀其實是台劇《村裡來了個暴走女外科》原著的女主角原型，而因為批評「許伯&簡芝—倉鼠人」，劉宗瑀也被起底，有網友發現她18萬人追蹤的粉專，竟有高達50名管理員，每天基本會發7、8篇文章，質疑「沒看過一個醫師粉專有50個管理員的」、「這不是側翼，什麼才叫側翼」。

吳怡萱說，側翼不會跟你講道理、也不管內容是什麼，只因為找了「他們不喜歡的人」，所以就用綠色放大鏡來檢視你，不然就是開始扯「找市長來拍影片到底有沒有用」這種轉移焦點的討論，反正現在是只有綠色企劃才是正確的企劃。這種亂潑髒水的側翼粉專，早已不是第一次這樣亂出征，現在被人踢爆她背後50位管理員，一周發文超過50篇，90%都在罵藍白，你說她會存什麼好心？

吳怡萱砲轟，這些側翼高舉「愛台灣」，自詡為「台派」，卻撕裂台灣社會、掏空台灣民主，跟那些在台灣「挖庫挖庫」挖到國庫的人，有什麼兩樣？收起眼淚，把大便還給她。

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