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好市多「新三明治」上架！會員一試超滿意：早餐、下午茶都適合

▲▼卡努颱風襲台，汐止好市多閉店前結帳人潮爆滿。（圖／記者謝盛帆攝）

▲有會員到好市多購物，看見了新上架的三明治，買回家以後覺得相當不錯。（資料照／記者謝盛帆攝）

網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多除了有販售各種用品、食材以外，也有不少熟食能夠挑選。近日有會員發現，好市多又上架了一款新的三明治組，購買回家以後讓他感到十分滿意，無論是當早餐、下午茶都十分方便，商品的照片曝光後，立即引發許多討論。

這名會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，他到好市多逛街購物時，意外發現了這款新的「綜合三明治組」，於是買回家嘗鮮，試吃完畢以後也說出了自身心得「口感不錯吃，價格還能接受，當早餐或下午茶都很方便。」

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▲▼會員到好市多購物，看到新上架的三明治。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲會員到好市多購物，看到新上架的三明治，買回家嘗試後感到十分滿意。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

照片當中可以看見，這份三明治組使用八邊形的盒子所裝著，裡面幾乎都被三明治給占滿，看得出產品用料相當實在，一份價格為299元，雖然不到便宜，但也不算太貴。

貼文曝光後引發討論，不少網友留言回應，「我也覺得好吃。蛋沙拉加上生菜真的超棒的」、「蛋沙拉好吃，但吐司有點乾」、「覺得鰻好吃的，不過吐司略乾」、「很多吃不完」、「我也覺得好吃。蛋沙拉加上生菜真的超棒的。」

不過，也有人認為，一盒三明治要價300元，裡面卻沒有包其他東西，只有起司片、火腿、蛋沙拉與生菜，CP值相當低，實在不太推薦，可以改買其他食品，至少還能吃得均衡。

 

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