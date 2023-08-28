好市多1亂象「挨轟教育失敗」　一票人爆共鳴：台灣日常

▲手推車佔到車道了。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到好市多中和店購物時，在停車場直擊手推車亂象，於是發文感慨「真是教育失敗。」這一幕掀起不小論戰，許多人開嘲諷，表示這是台灣日常，也有網友直呼，「破窗效應阿！」

網友昨日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」PO出照片，搖頭表示「是什麼樣的教育，可以教出這樣的國民？」只見停車場中，一整排手推車已大幅超出歸還處的界線，佔據到車道空間了。

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對此，大票網友留言表示，「垃圾人很多，貪圖自己方便造成別人不便」、「好市多垃圾會員不在少數，尤其是號稱全台灣最優秀的竹科，新竹店一大堆這種會員」、「中和店太小了，停車場很多亂象」、「個人素質問題，教育是其次」、「老實講，最常遇到逆向搶車位的就是在Costco賣場」。

但也有不少人見怪不怪，吐槽「台灣某些人素質就是這樣」、「這不是台灣日常嗎？」「現在的台灣人」、「台灣最美的風景就是如此，社會教育失敗」。

事後，原PO也有感而發，直言「很高興大部分朋友都能分辨出對與錯的差別；但遺憾的是，現實社會的狀況並不是如此，你我其實都是造成這個問題的間接元兇！」