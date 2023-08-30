好市多熟食1新品！她一吃驚喜「不輸麥當勞」　網讚：醬也好吃

▲熟食新品「鱈魚三明治」一份售價99元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多勇者嚐鮮！一名女網友笑稱，喜歡吃鱈魚的她，發現好市多熟食區推出「鱈魚三明治」，於是花了99元買一份試吃看看，接著評比大推「裡面的那一片鱈魚蠻好吃的，沒有輸給麥當勞！」不過文章曝光後，網友反應兩極化，「麥當勞是真的鱈魚，而且才49元單點」、「塔塔醬有比麥當當好吃」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近在熟食區看到新品「鱈魚三明治」上架，身為鱈魚控的原PO便好奇買一份嚐鮮，「想知道有沒有比麥當勞的鱈魚堡好吃？」

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拿到熱騰騰現做三明治後，原PO一吃評比果真沒失望，「裡面的那一片鱈魚蠻好吃的，沒有輸給麥當勞！」話鋒一轉，原PO認為份量與照片上有些落差，「實際商品並沒有多一片起司，看起來也沒這麼厚」，男生可能會吃不飽，但總而言之，「如果為了吃鱈魚，還是可以買！」

▲原PO評比「不輸給麥當勞」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，網友熱議「可以搭配熱狗附贈的黃瓜醬、番茄醬、洋蔥，瞬間變好吃喔」、「覺得塔塔醬有比麥當當好吃」、「我有吃到起士耶，很明顯呀」、「融化的起士看起來好好吃，搭配佛卡夏麵包更優」、「我覺得很好吃，再加一杯冰拿鐵，我覺得剛剛好，佛卡夏麵體很棒，吃完不會胃食道逆流，很滿足～我是男生」。

不過另一派網友認為，「好小一個，CP值偏低，嚐鮮可以」、「剛剛吃了一個，麥當勞都可以買兩個了還不用繳年費」、「麥當勞是真的鱈魚，而且才49元單點」、「一個99元，我覺得是在吃錢，不是吃鱈魚」、「不推，醬太少，類似早餐的佛卡夏麵包+烤魚排，99元有更好的選擇」。