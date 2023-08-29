好市多普渡供品　他一吃愛上！內行曝「拜完1舉動」衰慘了　

▲不少人在好市多採購拜拜供品。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

明（30）日就是中元節。一名網友熱心分享，他在好市多買了4款超夯零食，尤其芝麻餅深受大小朋友喜歡。文章曝光後，有會員卻搖頭直喊「最近最好不要買乾糧，有的人拿拜完的去退貨，真的很糟糕」，事實上，清水孟國際塔羅小孟老師曾提到，把供品退貨恐衰事連連。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，每次一到中元節就感到頭疼，因為供品選擇性眾多，但偏偏預算有限，又要挑選大家愛吃的零食。

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最後原PO逛了一圈賣場，依序挑了「起司餅、日本乳酸菌餅乾、Kid-O三明治夾心餅、芝麻餅」等，全都買各兩箱。對此，原PO也好奇大家普渡拜拜，都買哪些零食呢？

文章曝光後，不少網友也大推1零食，「米森的芝麻餅，我女兒的最愛狂吃了一陣子」、「芝麻餅真的好吃！我本也對這種餅乾沒興趣，一吃愛上」、「這個芝麻餅很好吃，越嚼越香而且份量很剛好」；還有人則大推，「我以為鱈魚香絲大包又便宜」。

▲曾有網友買過「有香灰的退貨餅乾」 ，疑似被退貨又上架。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過也有網友搖頭回應，「最近最好不要買乾糧，有的人拿拜完的去退貨，真的很糟糕」、「好兄弟如果吃了被拜過的供品，應該會對退貨的人很生氣吧」、「之前有人PO文，餅乾的箱子打開，裏面竟然有香灰，餅乾是完全未拆的狀況」、「（拜完）包裝如果是完整的上架的，可能性很大吧」。

事實上，小孟老師日前特別提醒，千萬不可以去大賣場買普渡品「拜完後再退貨」，之前不少人這麽做，反而無形中減少福報，衰事連連。

▼普渡拜完的供品，絕不可以退貨。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



