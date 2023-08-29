　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多普渡供品　他一吃愛上！內行曝「拜完1舉動」衰慘了　

▲▼好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人在好市多採購拜拜供品。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（30）日就是中元節。一名網友熱心分享，他在好市多買了4款超夯零食，尤其芝麻餅深受大小朋友喜歡。文章曝光後，有會員卻搖頭直喊「最近最好不要買乾糧，有的人拿拜完的去退貨，真的很糟糕」，事實上，清水孟國際塔羅小孟老師曾提到，把供品退貨恐衰事連連。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，每次一到中元節就感到頭疼，因為供品選擇性眾多，但偏偏預算有限，又要挑選大家愛吃的零食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後原PO逛了一圈賣場，依序挑了「起司餅、日本乳酸菌餅乾、Kid-O三明治夾心餅、芝麻餅」等，全都買各兩箱。對此，原PO也好奇大家普渡拜拜，都買哪些零食呢？

文章曝光後，不少網友也大推1零食，「米森的芝麻餅，我女兒的最愛狂吃了一陣子」、「芝麻餅真的好吃！我本也對這種餅乾沒興趣，一吃愛上」、「這個芝麻餅很好吃，越嚼越香而且份量很剛好」；還有人則大推，「我以為鱈魚香絲大包又便宜」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲曾有網友買過「有香灰的退貨餅乾」 ，疑似被退貨又上架。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友搖頭回應，「最近最好不要買乾糧，有的人拿拜完的去退貨，真的很糟糕」、「好兄弟如果吃了被拜過的供品，應該會對退貨的人很生氣吧」、「之前有人PO文，餅乾的箱子打開，裏面竟然有香灰，餅乾是完全未拆的狀況」、「（拜完）包裝如果是完整的上架的，可能性很大吧」。

事實上，小孟老師日前特別提醒，千萬不可以去大賣場買普渡品「拜完後再退貨」，之前不少人這麽做，反而無形中減少福報，衰事連連。

▼普渡拜完的供品，絕不可以退貨。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

▲全台唯一主祀中元普渡公的虎尾金羅殿，將行開「五嶽門」儀式，讓陰間的公差、好兄弟、好姐妹到陽間接受 招待。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

ET快訊
iPhone 15「精準爆料」！　9色全陣容曝
快訊／台中高中生輕生　重啟調查結果出爐
「大家走著瞧 ！」　國民黨對挺郭派出招了
快訊／21歲騎士遭輾！　頭顱變形慘死
小提琴王子「睡兄弟女友4次」！　前女友起底是樂天女孩
「未戴安全帽」1男1女慘死　畫面曝光
球棒哥紅到國外！　臉書遭起底

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新人辦婚禮1做法！她到現場才知「沒喜餅」　怒了：超不會做人

蘇拉海警發布！墾管處各沙灘暫封閉　不聽縣府公告最重罰25萬

不二坊第2！神舌評比40家蛋黃酥　第1回購意願99%：不用排隊

好市多普渡供品　他一吃愛上！內行曝「拜完1舉動」衰慘了　

外國人遊花東遭逼車+球棒威脅　受害者還原現場：騎慢車道錯了嗎

高鐵「中秋連假加開136班車」　8／31開放售票

蘇拉來襲！檜谷山屋今起暫停3天　藤枝森林遊樂區明起休園2天

台65線浮洲匝道下午通車　板城路改單行道

蘇拉將增胖「暴風圈碰到4縣市」最可能放假　5天後還有新颱會生成

氣象局「最快14:30發布陸警」　首波可能警戒區曝！颱風雨今晚開轟

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

新人辦婚禮1做法！她到現場才知「沒喜餅」　怒了：超不會做人

蘇拉海警發布！墾管處各沙灘暫封閉　不聽縣府公告最重罰25萬

不二坊第2！神舌評比40家蛋黃酥　第1回購意願99%：不用排隊

好市多普渡供品　他一吃愛上！內行曝「拜完1舉動」衰慘了　

外國人遊花東遭逼車+球棒威脅　受害者還原現場：騎慢車道錯了嗎

高鐵「中秋連假加開136班車」　8／31開放售票

蘇拉來襲！檜谷山屋今起暫停3天　藤枝森林遊樂區明起休園2天

台65線浮洲匝道下午通車　板城路改單行道

蘇拉將增胖「暴風圈碰到4縣市」最可能放假　5天後還有新颱會生成

氣象局「最快14:30發布陸警」　首波可能警戒區曝！颱風雨今晚開轟

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

評郭台銘參選「四不一沒有」　黃暐瀚分析1情況才會改變選情

蘇拉颱風報到　台水六區處加強戒備並籲請民眾儲水備用

上節目談前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫一審無罪

復興SOGO「city'super」水產品出包！「黑鮪魚腹肉排」檢出一氧化碳

狂！阿土伯開轟締造完全打擊　太空人10年來第1人

英國航管「系統失靈」恐延誤數日！500航班取消　大批旅客滯留機場

16歲追夢籃球少年　南蘇丹馬魯阿登世界盃舞台

曾文、烏山頭蓄水率達76％　台南水情轉為正常藍燈

8人訂位用餐送蛤蜊100顆　肉多多火鍋9月底前打卡好禮6選1

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

LIVE／蘇拉海警發布！氣象局最新說明

蘇拉、海葵可能藤原效應　全台風雨最大時間曝

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

他不會年輕男必備技能　貼文引戰

蘇拉暴風圈碰到！4縣市最可能放假

蘇拉走鋼索擦邊台灣！專家曝2地恐暴雨關鍵

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

更多熱門

相關新聞

中元節記得補財庫！祭祀時間、方法曝

中元節記得補財庫！祭祀時間、方法曝

8月30日是「中元節」也是「補財庫」的好時機！名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，這天同時也為三官大帝中「地官大帝」的誕辰，民眾可以趁著這一天，請求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯。另外，他也揭露了中元節補財庫祭拜轉運的最佳時機與祭拜方法，想要改運的人，務必把握這一次機會。

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

好市多1亂象「挨轟教育失敗」　一票人嘆：台灣日常

好市多1亂象「挨轟教育失敗」　一票人嘆：台灣日常

好市多開賣MIT電扇！過來人讚：沒開冷氣也很涼

好市多開賣MIT電扇！過來人讚：沒開冷氣也很涼

普渡要拜拜！小供桌擺滿狗飼料

普渡要拜拜！小供桌擺滿狗飼料

關鍵字：

好市多中元節拜拜供品零食退貨小孟老師賣場

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

獨家／李妍瑾答應男友求婚！

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面