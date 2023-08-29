中秋限定！好市多「燒烤肉片組」上架　2999元連保冷袋提回家

▲好市多中秋限定的冷藏肉品燒烤組。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）在節日前會上架應景品項，有些還是期間限定。FB大社「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就貼出中秋新品情報，分享好市多「冷藏肉品燒烤組」，能一次把翼板、頂級無骨、紐約客牛肉燒烤片帶回家，還附一個保冷袋，「看起來定價很貴，個別重量算起來，其實便宜很多。」

管理員在社團貼出情報，「2023年冷藏肉品燒烤組，Costco再次上架！只有中秋時期才買得到。」從管理者分享的資訊來看，「冷藏肉品燒烤組 CHILLED MEAT BBQ SET」一組價格是2999元，數量有限、售完為止，如欲購買要洽肉品部門人員。

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▲一袋裡有3盒肉。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

至於內容物為何？裡面共有3盒不同部位的牛肉，分別是「美國頂級牛小排燒烤片（無骨燒烤片）」、「美國特選紐約客燒烤片」、「美國特選翼板燒烤片」，每盒約800克左右。而這3盒肉都裝在一個保冷袋裡，購買的話就直接整袋提回家，保鮮袋還能重複使用。

管理員表示，這組肉品乍看不便宜，等於1盒肉要1千塊，但若以個別重量計算，其實便宜很多，且肉的品質感覺很可以，「單獨切出來的品質，看起來不錯，另外送一個保冷袋。」