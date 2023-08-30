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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪稱當總統府醫師算「做功德」　笑喊：會跟柯文哲說別叫我去

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲妻子、醫師陳佩琪談及退休計畫，稱柯文哲曾說當選後，她可申請到總統府醫務室當醫師，遭綠委打臉，總統府醫護室的醫生屬於國軍系統，不是總統當選人可以隨便編派，柯文哲30日隨即澄清只是夫妻間的玩笑。陳佩琪則二度在臉書發文表示，總統府醫務室的工作若對外招募，大概沒有醫師想去，笑稱自己去當應該算「算功德」。

▲▼柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

▲柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪提到，醫生選擇執業地點，第一會考慮的當然是專業度的發揮，像她有新生兒、小兒神經、小兒急診次專科的資格，自認研究不上手，所以選擇在聯醫工作，有些醫生則回歸基層診所，至少工時彈性大，收入也佳；昨天她說柯文哲建議當選後她去總統府醫務室當醫生，她解釋，那裡算是基層醫療院所，沒PPF制只有公務人員薪水，找常駐醫生應該不容易，柯文哲認為要是自己當選，或許她應該「做功德」，犧牲一下專業和薪水去那裡服務。

對此，陳佩琪坦言，沒想到這論點卻引來大批人撻伐，她要強調，這職位要是有人想去，她絕對舉雙手贊成，不會跟人搶這個，只是很懷疑會有哪個醫師想去而已。

陳佩琪指出，今天除了看到一堆民進黨人士抗議，說當醫務室醫師是分官封爵外，其實連她的病人也加入抗議行列，說她要棄他們於不顧。她表示，請大家放心，這些意見她都會收集起來，晚上柯文哲回來轉達他參考，她會跟柯文哲說，「這麼多人反對，不要叫我去啦，這個家還要靠我呢！」

陳佩琪諷刺，「在此也謝謝民進黨這些民代、名嘴、側翼對我這麼好，不忍我這麼優秀的醫生犧牲專業和薪水去那裡執業，謝謝你們解決了我的煩惱，不然我都不知道要如何跟先生說呢。」

陳佩琪也表示，請支持者放心，她的專業、資歷和在病人間的口碑，她不會找不到工作的，在任何地方當醫生，專業都好發揮，薪水也都比那裡高，小兒科醫師缺人，沒到法定退休年齡， 醫院不會輕易放人的。

此外，陳佩琪提到，「大家會不會對『做功德』這三個字耳熟能詳？」，長照員和基層護師工作辛苦卻低薪、職業傷害大，常不受尊重，而行政院長在廟堂之上不思幫第一線人員解決問題，卻大喇喇地公然說「你們這些人就當作是『做功德』吧。」

陳佩琪強調，站在第一線犧牲奉獻的人，當然有權利自嘲自己是「做功德」，但最高行政機關的首長不思政策檢討改進，卻開口閉口只知道叫人「做功德」， 這就叫失職、無能，難怪行政院素有「功德院」的美譽。

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