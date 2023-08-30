郭柯侯「咖啡之約」難成　學者點3原因：「侯柯聯盟」或許較有機會

▲侯友宜、柯文哲。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布參選總統，是要促進藍白整合，所以還是要邀國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡，只是好事多磨，至今3人都還未正式碰面談合作。據此，文大廣告系教授鈕則勳提出3點原因，並認為，三人協商確實有非常大的困難性，反而侯與柯「兩人聯盟」或許是比較有機會的，如此一來也可順勢啟動黨對黨的協商，說不定更能水到渠成。

首先，鈕則勳指出，喝咖啡是郭台銘的提議，而郭目前是三個非綠參選人中民調支持度最弱，且沒有政黨支持，郭邀喝咖啡是膨脹自己的權力，企圖主導非綠陣營，侯、柯當然未必會願意配合。

其次，鈕則勳認為，三個人也都清楚，就算一起坐下來喝咖啡，也是形式意義大於實質效果，畢竟非綠整合有非常多技術性的問題要談，沒有一樣是容易的；而三人現在都卡在一個關鍵點，就是「都要做正的」，若沒有人願意放空、或跳脫框架、不預設立場的話，即使勉強碰面，也會不歡而散。

至於第三，也是最重要的是，他們三人目前缺乏互信，對於可能改變彼此權力態勢的操作，較會採取一動不如一靜的態度，靜觀其變，鈕則勳表示，除非其中有人態度明顯軟化，或是外部環境對自己極端不利，不然咖啡要喝得成，還真有懸念。

鈕則勳認為，基於此，三人協商確實有非常大的困難性，反而「兩人聯盟」或許是比較有機會的，特別是侯友宜與柯文哲對郭台銘的參選都不樂見的情況下，順勢啟動黨對黨的協商，說不定更能水到渠成。

