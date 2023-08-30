嗆民進黨「網軍治國遲早遭報應」　柯文哲：我到哪都被密切監視





▲民眾黨主席柯文哲30日下午參加競辦舉行的中元普渡祭典，並接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱曾拿過杜聰明獎學金，但醫師楊斯棓28日質疑柯說謊，而柯文哲競辦則於29日拿出杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒聲明，以及杜鄭寵兒提供的杜聰明帳本作證。柯文哲30日痛批，自己這1、2天已經搞清楚民進黨套路，就是不管到哪都密切監視，用網軍、側翼、名嘴治國，遲早遭報應。

針對綠營側翼猛攻柯文哲未拿杜聰明獎學金一事，柯文哲30日下午受訪時表示，自己經過這1、2天下來，已經搞清楚民進黨的套路，「他們應該是不管我到哪裡，就密切監視、把錄音錄影都存好，再來看哪個地方有問題，然後準備好炸彈，一條龍做準備。」

柯文哲痛批，民進黨一定有中央廚房，用側翼、網軍、名嘴再加上媒體控制，只要遇到大弊案，不管是光電、雞蛋等事件，就會拿出來使用。

不過，柯文哲也說，自己感到滿驚訝的，想不到40年前的帳簿還存在，「還好有這份40幾年前的帳簿，不然這一下子真的講不清楚了。」不過自己也要敬告民進黨，「用網軍、側翼、名嘴治國，遲早會遭到報應！我已經講過很多遍，再講一遍，用網軍、側翼、名嘴來治國，並控制媒體，遲早會遭到報應！」