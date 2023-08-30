參選只是一場遊戲一場夢？　黃越綏斷言：郭台銘不計毀譽選到底！

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前正式宣布獨立參選2024總統，未來在野陣營如何整合備受關注。作家黃越綏30日在臉書發文質疑，若郭台銘沒有出來攪局，難道國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲就真的能合嗎？她認為，郭台銘會選到底，而不計任何毀譽與後果，也要圓自己夢的主要原因，是因為對郭台銘而言，這是場有意思的遊戲，「贏了，世界對他刮目相看；輸了，最多只是少了一年鴻海股利的數字。」

黃越綏認為，郭台銘宣布參選後，無疑地是給在野黨投下了一枚震撼彈。媒體人黃暐瀚還用「四不一沒有」來調侃他：不意外、不守信、不當副手、不會贏，以及沒有太大影響。但她猜測，郭台銘大概也正想用：不在乎、不甩你、不妥協、不計後果，以及沒有閒工夫，來回應他。

黃越綏斷言，「郭台銘會選到底」，而理由很簡單，就是世間難事多，但只要金錢能夠解決的都是小事。她說，對大多數參選人而言，缺乏資金是最大的障礙，但對郭台銘而言，這只是小菜一碟。此外，若郭台銘不支持侯友宜是不守信的話，那半途而廢豈不是對他自我的全盤否定，直言「士可忍孰不可忍也」。

黃越綏進一步分析，現實生活中，每天馬路上車水馬龍，但其實只有兩部車在跑，一部往追名的方向，而另一部則在追利，鉅額的財富已是郭台銘的囊中物，雖然他已擁有頂尖的企業，又曾是台灣首富，但到底比不上當總統的地位崇高。

況且，黃越綏說，對郭台銘而言，歲月不饒人，這將會是他人生新的挑戰也是最後的機會，這也是為何他與國民黨正式絕裂，不計任何毀譽與後果，也要圓自己夢的主要原因，因為對他而言，這是場有意思的遊戲，「贏了，世界對他刮目相看；輸了，最多只是少了一年鴻海股利的數字。」

「沒有郭台銘出來攪局，難道侯友宜和柯文哲就真的能合嗎？」黃越綏表示，郭台銘成了藍白彼此卸責的代罪羔羊，聯合政府都是選後再合作，哪有三家同一天公開舉辦婚禮，卻要新郎們在進洞房前，先划拳選出代表的？她強調，要下架民進黨前，不妨先下架各自的居心叵測，到底選民的眼睛還是是雪亮的。