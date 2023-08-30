鬧雙胞！台南大東夜市「分裂大東東夜市」　攤商再度陳情

記者林東良／台南報導

台南大東夜市土地市府持有三分之二，日前重新招標，得標的惠堤實業公司尚未申請取得設置許可，就公開招商並上漲租金，更訂定不合理條款引起攤商不滿，數百攤商30日再赴台南市議會陳情，由台南市議員林美燕、王家貞率攤商自救會代表，懇求市長黃偉哲主持公道。

▲台南大東夜市攤商自救會數百攤商，30日赴台南市議會陳情，懇求市長黃偉哲主持公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大東夜市攤商自救會會長李怡德指出，得標的惠堤實業公司尚未向市府申請取得設置許可，就貼出公告公開招商，9月18日正式營業，不僅上漲租金，更訂定不合理條款，攤商若不接受，只能被迫另覓去處，「擺明在坑殺攤商」。

林美燕議員質疑，惠堤實業公司尚未向市府申請取得設置許可，為何能公開招商？為何能在9月18日正式營業？沒有違法嗎？還是市府圖利業者？

有攤商認為，業者應該公平競爭，也讓攤商有選擇的權利，懇請台南市長黃偉哲及台南市議長邱莉莉主持公道，須待大益夜市公告期結束，市府訂定統一公開招商日期，讓大益夜市與惠堤實業公司能同時公開招商。

攤商們強調怒斥，大東夜市原吳姓業者至今仍不出面處理，新得標的惠堤實業公司上漲租金，用不合理條款逼攤商就範，無辜攤商慘被這些業者坑殺求救無門，台南市市場處知情，卻完全不協調處理，數百攤商生計堪憂，攤商們被迫組自救會，懇請台南市長黃偉哲及台南市議長主持公道，救救攤商。

有攤商指出，大益夜市已通過審查，待公告1個月後就能招商營業，「解決問題的辦法之一，就是遷去大益夜市，但目前大益夜市的營業日是每週四、六、日，希望大益夜市業者提出申請，市府協助核准，使營業日改為每週五、六、日、一」。

經濟發展局局長林榮川表示，新得標的惠堤實業公司尚未提出申請，不知道是要經營夜市，如果業者違法營業，裁罰3次後即斷水斷電。王家貞怒斥，原大東夜市20幾年來也都無法通過申請，長期違法營業，現在新得標的業者未申請取得許可，居然大喇喇招商，甚至公開正式營業日，分明是在挑釁市府。

台南市市場處處長陳豪吉說，會儘速邀集原大東夜市吳姓業者及惠堤實業公司，協調研議解決相關爭議。

有關大東夜市攤商至議會陳情案，市府經發局強調，大東夜市迄今仍未合法化，新業者必須申請通過才能經營，未取得許可前，會依法裁罰，至於新舊業者爭議。經發局會邀請兩家業者溝通協調，期望能共創三贏。

經發局長林榮川表示，大東夜市迄今仍未合法化，因土地標租產生兩個業者。新的業者還未向市府申設夜市，必須申請通過才能合法經營，如未申請則屬違法，將會開罰，林榮川局長也承諾會研商如何來保障攤商的權益。

市場處長陳豪吉表示，會邀請兩家業者溝通，明確告知未取得許可前，會依法裁罰，一旦開罰後，不改善，不排除斷水斷電。

經發局市場處指出，維護市民權利為公部門既定立場，但迄今新業者尚未提出夜市經營申請。因應該夜市相關範圍、攤商名冊、攤商位置、租金均有變動，視為一新夜市及新事件。市場處已將攤商訴求轉請土地承租人妥處，並請其尊重訴求及保障攤商權益。

市場處強調，後續亦將持續關注大東夜市發展動向，如有需要，不排除按照攤管條例相關規定做出適當處置。經發局強調，會朝三贏方向努力，會進一步了解實際經營者間紛爭，協助雙方協調合作，保障攤商權益。要求新舊經營者負起社會責任，協助攤商安置等事宜。