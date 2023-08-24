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陸客團限額「疫情前4成」　兩岸觀光露曙光？學者：看中國如何接球

▲▼桃園機場,桃機,旅客,出國,搭機,登機報到。（圖／記者李姿慧攝）

▲陸委會宣布兩岸團體旅遊初期開放限額，讓兩岸觀光露曙光。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

9月起開放第三地陸客來台觀光，至於兩岸團客開放將在1個月內進行準備工作，視陸方回應恢復，初期陸客團來台每日限額2千，我方禁團令也同步鬆綁，初期每日2千人為原則。學者表示，陸客團限額約疫情前4成，未來兩岸觀光恢復情況仍要看大陸如何接球。

中台灣觀光產業聯盟理事長兼任靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，疫情前，2019年陸客包含團客和自由行一年來台約有271萬人，其中2019年8月大陸已停發陸客來台自由行簽證。該年度台灣到大陸旅遊則有404萬人次。

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黃正聰表示，未來開放陸籍團客來台初期限額每日2000人次，以此推算，一年約有73萬人次，因目前未提及自由行部分，若對比疫情前2019年，等同約不到疫情前3成，若單看陸客團限額，則約疫情前4成，雖初期人數有限，但若恢復狀況良好，說不定會陸續開放為每日5千等都有可能。

黃正聰指出，這次是我方陸委會主動發布，過去陸委會扮演把關角色，這次變成願意主動規劃宣布開放，是好事情，大陸應該要把握這次機會，讓雙方互動朝向良善的方向。

至於未來兩岸觀光是否露曙光，黃正聰表示，兩岸觀光恢復情況，仍要看大陸如何接球和決定，過去確實每到台灣選舉，大陸對陸客來台都會有降溫的情況，但初期開放2千人數並不高，應該還在大陸能充分掌握範圍內，盼大陸願意讓兩岸觀光朝正向發展。

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