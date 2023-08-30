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美氣候抗議者「人肉堵公路」3線道塞爆　用路人飆罵：我要去上班！

記者張寧倢／綜合外電報導

美國華盛頓特區26日有氣候變遷倡議組織舉行抗議活動，一群組織成員坐在高速公路車道上，拉起抗議布條，以人肉擋車的方式希望喚起環保意識。然而，堵住馬路對交通造成嚴重影響，有男駕駛扯下布條對他們大喊，「我要去工作！」另一名女駕駛嘶吼，「給我滾出去！我們XX的必須去上班，我們還有小孩要養！」

根據紐約郵報報導，這起抗議活動是由一個叫做「宣布緊急狀態」（Declare Emergency）的氣候倡議組織所發起，這是該組織一周內在美國首都舉行的第3次類似集會。組織官網公布的訴求是「顛覆現狀」，直到美國總統拜登宣布氣候緊急狀態，並採取嚴格措施應對氣候變遷。

現場影片可見，至少7名穿著螢光色安全背心的倡議組織成員，或坐或站，堵住了華盛頓特區第395號洲際公路的單向3線車道，並且拉起了抗議布條。一名男性駕駛氣憤地搶走布條並大喊「我要去上班，我要去工作！」另一名女駕駛更加憤怒，一邊罵髒話一邊嘶吼道「你們根本不在乎！給我滾開！我們XX的必須去上班了，我們還有小孩要養！」

▲▼德國氣候變遷倡議團體「最後一代」（Last Generation）的活動人士坐在慕尼黑市中心的十字路口，舉起抗議布條。（圖／達志影像／美聯社）

▲類似的抗議方式在德國造成更嚴重的衝突。圖為德國氣候變遷倡議團體「最後一代」（Last Generation）成員坐在慕尼黑市中心的十字路口，舉起抗議布條。（圖／達志影像／美聯社）

隨著對峙持續，更多駕駛下車查看情況，一部分人以「還有更好的抗議方式」，或是「可能有人面臨緊急情況，卻被困在車陣中」等理由軟性勸說。最終警方到場處理了一名將手黏在馬路路面上的男子，事件持續將近1小時才落幕，抗議示威者們再次被捕。幾天前的周一早晨尖峰時段，同樣一群人坐在市中心的人行道上阻礙通勤者通行，當時他們也被逮捕。

組織表示，大規模逮捕對美國歷史上非暴力的公民不服從運動而言，是一個重要策略，以要求政府改變制度。報導指出，類似情況27日也發生在內華達州年度文化節慶「火人祭」入口前的道路，氣候倡議團體在路上設置路障造成長達數英里的交通壅塞，警方最終用卡車突破障礙，並在將槍口對準示威者之後逮捕了他們，但其行為是否過當，目前仍在接受審查中。

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