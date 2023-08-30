美130年水管爆裂！大水狂湧淹沒時代廣場街道　地鐵站變成水簾洞

▲時代廣場下方一條有逾百年歷史的主水管在當地29日破裂，湧出的水流淹沒了市中心繁忙的道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國曼哈頓一條有130年歷史的主水管在當地29日凌晨突然爆裂，逾180萬加侖的水隨即湧出，淹沒紐約時代廣場附近的繁忙街道，就連地底的「時報廣場-42街」地鐵站（Times Square-42nd Street）也慘被大水灌入，造成交通混亂。

▲大水也灌入時代廣場的地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

綜合美媒報導，曼哈頓第七大道和第40街口一條寬約半公尺的主水管在美東時間凌晨3點突然破裂，導致水流宣洩而出，淹沒市中心的街道形成積水，並沿著樓梯井和通風格柵湧入時代廣場旁的地鐵站，站內甚至一度出現「水簾洞」的景象。

▲地鐵站一度出現「水簾洞」的景象。（圖／達志影像／美聯社）

紐約大都會運輸署（MTA）總裁戴維（Richard Davey）證實，水流吞沒了在水管下方運行的地鐵1號線、2號線和3號線，迫使這幾條穿行於曼哈頓大部分地區的地鐵停止了上午時段的服務，「每天約有30萬人在早尖峰時段使用這幾個路線，因此你可以想像這起意外造成了多大影響」。

▲灌入地鐵站的水量高達180萬加侖。（圖／達志影像／美聯社）

MTA指出，工作人員花了大概90分鐘才終於找到洩漏源並關閉水閘，因此他們相信至少有180萬加侖的水已湧入地鐵站內。截至目前為止，MTA成功抽出了約100萬加侖的水。紐約市公共運輸局（New York City Transit）表示，爆裂的水管安裝於1896年，至今已有近130年的歷史。